◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７−３阪神（４日・バンテリンドーム）仲間に背中を押され、ベンチの最前列でナインの祝福を受けた。中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）が、自己最長となる７回３安打３失点。チームが今季開幕から６戦全敗の阪神打線から９奪三振。３度目の登板でプロ初勝利を挙げた。「待ちわびていた日。勝ててよかった、の一言に尽きる」と余韻に浸った。課題の立ち上がりに苦戦した。初回２死満塁で、２