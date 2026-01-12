広島戦力外の小林が独立・徳島に入団広島から戦力外通告を受けていた小林樹斗投手が12日、独立四国アイランドリーグPlus・徳島インディゴソックスに入団する。特別合格選手（球団推薦選手）として同リーグが発表した。小林は智弁和歌山高から2020年ドラフト4位で入団。150キロを超えるストレートを軸に多彩な変化球を操る本格派右腕として期待されたが2022年に右肘を疲労骨折して以降、怪我と闘う日々が続いた。プロ4年目の2