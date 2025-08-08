この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【最高のケースも紹介】買ってわかった『Galaxy Z Fold 7』のスゴい点と、がっかりポイントを紹介します！」と題した動画で、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが最新スマホGalaxy Z Fold7の実機とケースについて熱く語った。



動画冒頭、戸田さんは「26万円ぐらいするわけですよ、スマホがね。ということで、Galaxy Z Fold7買いました。届きました」と高額な端末購入に驚きを隠しつつ、開封から付属品、ケースやフィルム類まで細かく紹介。値引きや下取り制度を活用しながらも「定価は26万5千7百50円。高いですね。一番下のモデルですよ」と、その価格設定に思わず「高すぎる！」と率直な感想も述べた。



一方で満足度は非常に高く、「もうすっごい薄いですよね」「この薄さ、見てください。4.2ミリです。まさに板ですよね」「折りたたみで8.9ミリ、iPhone16 Proとほぼ一緒。もはや普通のスマホのような感覚」と、感動ぶりを隠さない。ヒンジ部分をカバーしきれない付属ケースには苦言を呈しつつも、「ピタカのケース、曲がんないですよ。本当に硬い。このアラミド繊維の素晴らしいとこですね」とレビュー、落下対策には保険加入も実践していると明かした。



Z Fold7の“スゴい点”としては、「内側のディスプレイ、めっちゃ綺麗」「メイン画面の美しさ、感動ものです」「動画やドラマを見るときの迫力が全然違います」と絶賛。厚さの進化や重さの軽減について「折りたたみスマホって厚いよねっていう時代はもう終わり。本体持っても折りたたみって気づかない人がいるんじゃないか」と、進化に驚きをみせている。



一方、“がっかりポイント”にはSペン非対応を挙げ、「ギャラクシーZフォールド6まではSペンに対応していたが、非対応なんですよ。これはちょっと残念」「でもだからこそこの薄さになった。やむを得ないんでしょうね」と分析した。また、モバイルバッテリーの磁石での装着が多くの機種でできなくなったことも「これはがっかりですよね」と率直にコメント。



カメラ性能の進化にも触れつつ「もう十分でしょうね。マクロやポートレートも美しい」「8K動画も素晴らしい」と賛辞。バッテリー容量がやや物足りない点には、「トータルではちょっと物足りないなと思う」としつつも、「この薄さと使い勝手の良さで、感動して購入に至った」と語った。



動画の締めで戸田さんは、「僕の点数評価は90点となります。最高に近い評価ですね。残念なのはガタガタする点とSペン非対応。けど、この性能や画面の美しさを考えたら、90点をつけざるを得ない」「これで15万円ぐらいだったら、もう98点とかいく感じですよ」と独自の採点基準で評価。「購入しているのでまた続報をお待ちください」とさらなるレビューの予告で動画を締めくくった。