DeNA¡Ý¹Åç¤Î3Ï¢Àï¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç·×70°ÂÂÇ¡¦12ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¡Ä¡ª¸Þ½½Íò»á¡ÖÂÇÀþ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢Ã«Âô»á¡Ö¤ß¤ó¤Ê·Ò¤´¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡×
¡¡áã¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿7Æü¤ÎDeNA¡Ý¹Åç¤Î»î¹ç¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ï¡¢DeNA¤¬9ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î3Ï¢Àï¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ70°ÂÂÇ¡¢12ËÜÎÝÂÇ¤È·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿DeNA¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£3¿Í¤¬¡Ê³á¸¶¡¦²ÜÌ¾¡¦º´Ìî¡ËÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Èà¤é¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½Ð¤ÆÃæ¼´¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÖ¤¹ËÜÍè¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£DeNA¤é¤·¤µ¤¬¤³¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡2»î¹çÏ¢Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹Åç¡¦ËöÊñ¾ºÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¹Åç¤ÎÃæ¿´¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤·¡¢¡ÖDeNA¤È¹Åç¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê·Ò¤´¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Á°ÀîÀ¿ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤·¤«¤âµÕÊý¸þ¤Ø¤Î1ËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¤âÎÉ¤¤¥â¥Î¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤°2ËÜÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù