ピカチュウ、カイリュー、アチャモ…伝統工芸「蒔絵」でポケモンを表現した漆器椀が発売！

1919年創業の漆器専門店「山田平安堂」から、ポケモンがデザインされた「ポケモン 干支小椀」、「ポケモン 汁椀」が発売。

本商品は、伝統技法「蒔絵」でポケモンを描いた、漆器のお椀です。2025年1月に発表した「ポケモン 干支小椀」の反響を受けて今回、「ポケモン 汁椀」が新たに制作されました。

器にポケモンを描くのは、その道数十年の職人の手による蒔絵。粘り気があり乾きやすい漆を使い、下絵に忠実に描く作業は、高い技術と長年の経験が求められます。優しいタッチの蒔絵で描かれたポケモンの器が、親子で囲む食卓のひとときを、ぬくもりあふれるものに。

「ポケモン 干支小椀」は、ピカチュウ、アーボ、カイリュー、アチャモの4種類。

「ポケモン 汁椀」にはピカチュウが描かれています。

木地を器の形に加工する「木地挽き」、温度や湿度管理を厳格に行いながら漆を丁寧に塗り、研ぎ、乾燥を繰り返す「塗り」、漆絵の上に金粉を蒔いて輝きを生み出す伝統技法「蒔絵」。「ポケモン 干支小椀」「ポケモン 汁椀」をつくるためのこれら全ての工程は手作業で行われています。

また、天然木、そして木の樹液である「漆塗り」によって、小さいお子さんの食器として使っても触れても安心な天然素材で作られています。

「ポケモン 干支小椀」、「ポケモン 汁椀」は、山田平安堂公式オンラインショップにて取扱中です。

「ポケモン」漆器椀