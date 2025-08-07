編集部記者が神奈川大会で見た女子部員の実情の一端

高校野球の第107回全国選手権大会が5日に開幕した。近年は頭髪の自由化やクーリングタイムの導入など、さまざまな環境の変化がトピックとして取り上げられる。そんな中、地方大会で話題になったことのひとつが女子選手の存在だ。神奈川大会を取材した編集部記者は男子の中に混じり、プレーする理由や課題を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

男子選手に混じり、女子選手が泥だらけになりながら、懸命に白球を追う姿に心を揺さぶられる。だが一方で、男女間では身体能力に差があるのも事実だ。普段の練習や練習試合の出場は認められているが、公式戦には日本高野連の規定により出場することはできない。

全日本女子野球連盟によると、女子硬式野球の競技人口は2015年の1519人から2024年には3083人と倍増。軟式を合わせると、推定2万5000人がプレーしているという。女子野球が広がりを見せる昨今、男子野球部に所属する女子選手は少数派の存在ではある。

だが、神奈川大会で何人かの女子選手を取材した記者は、男子野球部でプレーする彼女たちの想いに触れた。

不登校を経験し、人間不信に陥りそうだった時期に野球に出会い、「人間関係が上手くいき始めて、明るくなって変わることができた。（グラウンドは）自分を強く出せる、居心地の良い自分の居場所」とチームメートに感謝した選手。中学から通った中高一貫校で男子野球部に所属し、女子野球部がある高校からの誘いを辞退し、「このメンバーで今までやってきて、離れるのはやっぱり違うかなって」と仲間との絆を選んだ選手。

それぞれに選択の理由がある。また、女子野球部が近隣にないという環境面で選ぶことも少なくない。

「配慮してくれたら」取材で聞こえてきた課題

ただし、取材をしていると男子野球部に在籍するにあたって、課題も聞こえてきた。「トイレ問題」はその1つだ。ある女子部員の母は「冬は（練習中に）トイレにいけなくて膀胱炎になったこともあった」と経験談を明かす。その表情には娘を応援しつつも、心配が尽きない苦悩が見て取れた。

野球部の活動場所の近くには女子トイレがないことも珍しくない。「本人は気を使わせないようにしていた」といい、練習を止めて迷惑をかけないように周囲に悟られず我慢して練習する日々。寒さによって体が冷え、血行が悪くなる冬は大変だったに違いない。

「着替え問題」も同様だ。部室は男子部員が使用。女子部員は学校の教室、他部の部室を借りて着替えることが多い。だが、女子部員がいない他校で練習や試合をする際は、教室を借りることが出来ず、トイレで着替えることもしばしば。すべての学校に対応を求めるのは難しいが、別の女子部員の母は「少し配慮してくれたら」と環境の改善に想いを寄せた。

日本高野連は2022年夏の甲子園から女子部員によるノック時のボール渡しなど練習補助、試合中に球審にボールを渡す「ボールパーソン」としての参加を認め、その流れが各都道府県に広がるなど、彼女らの活動を後押ししている。そうした変化の中で、まだ配慮が行き届かないことも当然あるだろう。

女子部員、その保護者が気兼ねなくプレー、応援できる環境づくりを――。まずは少しずつ認識が広まってくれることを願う。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）