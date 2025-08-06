¸¤¤Ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÈÃí°ÕÅÀ¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤È°ÂÁ´¤ÊÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ
¸¤¤Ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹À®Ê¬¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸¤¤Ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö»é¼Á¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¥«¥í¥êー¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¡Ö¾Ã²½¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¿©ºà¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¾ì¹ç¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÍ¿¤¨¤¹¤®¤Ï¡¢¸¤¤Î·ò¹¯¤ËÍÍ¡¹¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤5¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ï»é¼Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¥«¥í¥êー¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÎ½Å5kg¤Î¥È¥¤¡¦¥×ー¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾®·¿¸¤¤¬¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¿ôÎ³¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Î¥«¥í¥êーÎÌ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥í¥êー¥ªー¥Ðー¤«¤éÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ØÀá±ê¤ä¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ã²½´ï·Ï¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¶²¤ì
¹â¤¤»é¼Á¤Ï¡¢¸¤¤Î¾Ã²½´ï·Ï¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ç¹Â¡¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¾Ã²½¹ÚÁÇ¤¬²á¾ê¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¡Öç¹±ê¡Ê¤¹¤¤¤¨¤ó¡Ë¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ç¹±ê¤Ï·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¤¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë´í¸±¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾ì¹ç¤â
¥ê¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤Ë¤âÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¸¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥ê¥ó¤ÏÇ¢¤È¤·¤ÆÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤ä¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤¤Î¾ì¹ç¡¢¥ê¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯ÇÓ½Ð¤Ç¤¤º¤ËÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Ê¹Ô¤òÁá¤á¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿ÕÂ¡¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ë¸¤¤Ë¤Ï¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À
¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸¤¤Ç¤â¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¤äÀÖ¤ß¡¢ÌÜ¤Î½¼·ì¡¢²¼Î¡¡¢ÓÒÅÇ¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£½ÅÆÆ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½é¤á¤ÆÍ¿¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¤´¤¯¾¯ÎÌ¤«¤é»î¤·¡¢¿©¸å¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤Ê¤¤¤«Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤È¸¤¤Ø¤Î¸ú²Ì
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¤¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë±ÉÍÜÁÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢¶ÚÆù¤äÈéÉæ¡¢ÈïÌÓ¡¢ÆâÂ¡¤Ê¤É¡¢¸¤¤ÎÂÎ¤òºî¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ÎÁÈ¿¥¤ò½¤Éü¤·¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»é¼Á
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î»é¼Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤ä¥ê¥Îー¥ë»À¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÈéÉæ¤äÈþ¤·¤¤ÌÓÊÂ¤ß¤òÊÝ¤Ä¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÙË¦¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óE
¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÆâ¤ÎºÙË¦¤ò½ý¤Ä¤±¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¡¢Ï·²½¤Î¿Ê¹Ô¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºî¤ê½Ð¤¹ºÝ¤ÎÊä½õÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¡¢¿À·Ð·Ï¤ÎÀµ¾ï¤ÊÆ¯¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý
¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊØÄÌ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸¤¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¾Ã²½¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¿¤¨¤¹¤®¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ²¼Î¡¤äÊØÈë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸¤¤Ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°¦¸¤¤Ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É¬¤º²ÃÇ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¸¤¤ËÍ¿¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢À¸¤Î¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤ºßÖ¤ë¤«è§¤Ç¤ë¤«¤·¤Æ²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸¤Î¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¾Ã²½¤¬°¤¯¡¢¸¤¤Î¤ªÊ¢¤ò²õ¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇöÈé¤ÏÉ¬¤º¼è¤ê½ü¤¯
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃã¿§¤¤ÇöÈé¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¯¾Ã²½¤Ë°¤¤¤¿¤á¡¢É¬¤º¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤«¤éÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇöÈé¤¬¾Ã²½´É¤Ë»Ä¤ë¤È¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙ¤«¤¯ºÕ¤¯¤«¥Úー¥¹¥È¾õ¤Ë¤¹¤ë
¸¤¤Ï¿©¤ÙÊª¤ò´Ý°û¤ß¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÎ³¤Î¤Þ¤ÞÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¹¢¤ä¿©Æ»¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÃâÂ©¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥ï¥ï¤ä¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶¾®·¿¸¤¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£Í¿¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤ººÙ¤«¤¯ºÕ¤¯¤«¡¢¤¹¤êÈ¤Ç¤¹¤êÄÙ¤·¤Æ¥Úー¥¹¥È¾õ¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¿Í´ÖÍÑ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢±ö¤äº½Åü¡¢Ìý¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ±öÊ¬¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ï¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢ÅüÊ¬¤ÏÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡ÖÌµ±ö¡×¡ÖÌµÅü¡×¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¡×¤Î¡¢²¿¤âÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÏÈò¤±¤ë
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÍÑ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤ËÍ³²¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´ÅÌ£ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¥·¥ê¥Èー¥ë¡×¤Ï¡¢¸¤¤¬¾¯ÎÌÀÝ¼è¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â½ÅÆÆ¤ÊÄã·ìÅü¤ä´Î¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÊª¼Á¤Ç¤¹¡£±öÊ¬¤äº½Åü¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢¥Ñー¥àÌý¤Ê¤É¤â¸¤¤Î·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇ¤â°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¬¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤ÎÌµ¤¤¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÎÌ
¸¤¤Ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ï1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤Î10%°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Î´ðËÜ¥ëー¥ë¡×¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¹â»é¼Á¡¦¹â¥«¥í¥êー¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌÜ°Â¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ½Å5kg¤Î¼Æ¸¤¤ä¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¾®·¿¸¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1Æü¤Ë1Î³ÄøÅÙ¤¬¾å¸Â¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤âËèÆüÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤¿¤Þ¤ËÍ¿¤¨¤ëÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¿©»ö¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¥«¥í¥êー¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¸·Ì©¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»é¼Á¡¦¹â¥«¥í¥êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈîËþ¤äç¹±ê¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â°ìÉô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ÏÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Î¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤«¤é½½Ê¬¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬ºÇ¤â¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£¤â¤·Í¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²ÃÇ®¡¦Ìµ±ö¡¦ÌµÅü¤Î¤â¤Î¤òÃâÂ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦²Ã¹©¤·¡¢¤´¤¯¾¯ÎÌ¤ËÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)