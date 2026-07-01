酵素
『酵素』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月3日
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月26日
2026年7月24日
2026年7月21日
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最新研究で判明、80歳でも脳が若い人が毎日続けている歩数
80歳前後の健法塾生は30〜60代より脳のクリアランス機能が高いという
プレジデントオンライン
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医師が推奨する食後5分の「ゾンビ体操」で血糖値と血圧を抑える
通常のウォーキングの2〜3倍の運動量があり、4〜5分で10分歩行と同等の効果があるという
プレジデントオンライン
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オクラの食べ過ぎで現れる症状 下痢や腹痛を引き起こす原因に
一度に大量に食べると、下痢や腹痛を引き起こす原因になるとのこと
Medical DOC
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夏に冷たい飲み物を取り過ぎると胃腸が弱る、管理栄養士が温活を解説
冷たい飲食物で消化酵素の働きが低下し栄養吸収率が下がるという
オトナンサー
2026年7月20日
2026年7月19日
2026年7月17日
2026年7月16日
2026年7月15日
2026年7月6日
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スムージーにバナナを加えると体内のフラバノール濃度が84%低下する
バナナに含まれるPPOという酵素がフラバノールを酸化させ体内濃度が84％低下するという
GIGAZINE（ギガジン）
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「ビールとジンギスカンは食べ合わせが悪い」は本当？専門医が明かす真相
日刊SPA!