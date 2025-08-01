¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý2¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª¥Ðー¥µ¥¹¥âー¥É¡ÖÂÐÀï¡×¤Ç¤ÏÃì9Ì¾¤Î»²Àï¤ò´Þ¤à¥¥ã¥é¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¡¡¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo SwitchÍÑµ´»¦ÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý2¡×¤ò8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬8,360±ß¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÇ¤¬14,960±ß¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬9,900±ß¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥²ー¥àËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¤Æ³Æ¼ïDLC¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£SteamÈÇ¤Î¤ß8·î1Æü¤«¤é¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªSteamÈÇ¤Ï8·î6Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿µ´»¦ÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥½¥í¥×¥ì¥¤¥âー¥É¡Ö¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢µ´»¦Ââ»Î¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬Êâ¤ó¤ÀÊª¸ì¤ò¥²ー¥à¤ÇÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ðー¥µ¥¹¥âー¥É¡ÖÂÐÀï¡×¤Ç¤Ï¡ÖÃì¡×9Ì¾¤Î»²Àï¤ò´Þ¤à¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¿§¡¹¤Ê¿Í¤È¤ÎÂÐÀï¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ú²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý2¡×Âè4ÃÆPV¡Û
¥²ー¥à³µÍ×
¥½¥í¥×¥ì¥¤¥âー¥É¡Ö¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý¡×¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÊª¸ì»°ÊÔ¤òÄÉÂÎ¸³
¡¡¥½¥í¥×¥ì¥¤¥âー¥É¡Ö¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý¡×¤Ç¤Ï¡¢ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬Êâ¤ó¤ÀÊª¸ì¤ò¥²ー¥à¤ÇÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤ê¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¾å¸¹¤Îµ´¤¿¤Á¤ØÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Ãì¡¢½¸·ë¡ª ¥Ðー¥µ¥¹¥âー¥É¡ÖÂÐÀï¡×
¡¡¥Ðー¥µ¥¹¥âー¥É¡ÖÂÐÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢µ´»¦ÂâºÇ¹â°Ì¤Î·õ»Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃì¡×¤Î9¿Í¤ÎÃì¤ò´Þ¤à¡¢40¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°Ê¾å¤¬»²Àï¡£Á°ºî¤«¤é¡Ö¹çÂÎ±üµÁ¡×¤ä¡ÖÁõ¶ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·Í×ÁÇ¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂÐÀï¤Ç¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ËÄ©¤â¤¦¡£
Ìµ½þ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡Öµ´ÉñÄÔÌµ»´¡×¤¬¥Ðー¥µ¥¹¥âー¥É¡ÈÂÐÀï¡É¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡È¯Çä¸å¤ÎÌµ½þ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Æ¡¢ÀõÁð¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î»Ñ¤Î¡Öµ´ÉñÄÔÌµ»´¡×¤¬¥Ðー¥µ¥¹¥âー¥É¡ÖÂÐÀï¡×¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡×+¡Ö¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Îû¹ö°É¼÷Ïº¤Î¡É¤ì¤ó¡É¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö²Ð¡×¤Ë¡ÖÅì¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ´ÉñÄÔ¤Î¡ÖÄÔ¡×¤Ï¡¢¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¤ÎÅÀ¤¬1¤Ä¤Î»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
(C)¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ