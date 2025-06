マイリー・サイラス(Miley Cyrus)の最新アルバム『Something Beautiful』が話題を集めている。進化し続けるアーティストの現在地を、ライターの辰巳JUNKに解説してもらった。マイリー・サイラスは、わかりやすいようでいてアンバランスで矛盾した存在だ。アメリカでは年越し番組の司会もつとめる国民的スターで、気取らない自然体で親しまれているが、そもそもの出自は芸能界育ちのエリート。世界的アンセムを複数持つポップスターだが、その地位に反して、実験的な音楽も多く出してきた奇抜なアーティストでもある。

キャリア総決算となる9thアルバム『Something Beautiful』は、非常にマイリーらしいかたちで賛否両論の反応を引き起こしている。若者が多いインターネットでは絶賛されていき、音楽ファンがあつまる格付けサイト「Rate Your Music」では2025年トップ10アルバムに君臨した。対して、一部のベテラン批評家のあいだでは戸惑いの声も上がった。「病んだ現代文化を癒す音楽」と銘打たれた『Something Beautiful』とは、一体どんなアルバムなのか。まず、本作に至るまでのマイリーの道のりを振り返ってみよう。マイリー・サイラスの数奇な歩み現代の「病み」の代表格といえば、SNS文化に象徴される「まず自分の存在を知られなければ人に愛されない」欲求だ。対照的に、マイリー・サイラスは「常に人に自分の存在を知られている」ことが前提の人生を歩んできたと語る。1992年、アメリカ南部に生まれたマイリーの父は、カントリースターのビリー・レイ・サイラス。幼いころから作詞作曲を習ってステージもこなしていった芸能二世だった。〈いつだって私は成功者の道を行く (魅了と) ピカピカの車たちが私の顔を照らす (魅惑と) 毎日 毎晩 同じ繰り返し (妄想と)〉(「Walk of Fame」より、以下の歌詞引用はすべて『Something Beautiful』収録曲)13歳のころには国民的スターになっていた。日本でも人気を博した音楽ディズニードラマ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』(2006〜2011)の主演として大成功したのだ。ソロ歌手としても当時のポップロック流行を牽引し、のちに独立記念日の定番となった「Party in the U.S.A.」(2009)も生んだ。成人すると、ヒップホップに接近した4thアルバム『Bangerz』(2013)でセクシーで破天荒なビジュアルに変身。無垢なキッズアイドル像を破壊した衝撃は大きかったが、その分「自分らしさ」を貫く反逆児として同世代の熱狂を集めていった。その後のキャリアは、多様で独特な個性をかたちどった。本人が「中途半端はやらない」タチを自称しているように、どのアルバムも個性がはっきりわかれている。ザ・フレーミング・リップスと共作した5th『Miley Cyrus & Her Dead Petz』(2015)はサイケデリックな実験作で、あまりに商業性からかけ離れていたため無料リリースされた。カントリールーツに回帰した『Younger Now』(2017)では清廉な姿に戻り、『Plastic Hearts』(2020)はハスキーな歌声を活かすパンクロックの新境地を切り拓いている。子どものころから働きづめだったマイリーは、次第に健康への配慮も深まっていったという。実際、私生活でも波乱がつづいていた。2018年には、結婚式間近に自宅が火災に遭い、人生が丸々リセットされたと振り返っている。2019年には喉の手術を受けたが、歌声を守るため(喉を壊しかねない)ポリープは切除しない決断を下した。そして、2021年には、新年番組出演の直前に卵巣嚢胞が破裂し、激しい痛みのなかステージをやりきった。ツアーができなくなり、引退も考えたマイリーだが、結局のところ、生涯音楽家であることを再認識することになった。「私が音楽を辞めることはない。もし離れるとしたら、それは音楽のほうが私を辞めたとき。アーティストとして生きる運命のもとに生まれてきたから」。新たな全盛期が花開いたのは、そんなときだった。離婚を経験した30代として自立を歌ったバラード「Flowers」(2023)が同年世界でもっとも売れたシングルとなり、アメリカでは史上始めて100週以上ラジオチャート首位に君臨するほどのメガヒットを記録。同曲により、キャリアはじめてのグラミー賞にも届いた。『Something Beautiful』の哲学〈「私を見てほしい、本物になりたい」と望む 鏡の中の自分を目にするように それでも 孤独ゆえに出会える美がある 誰かと分かち合いたいほどの祈りという美が〉(「Prelude」より)キッズアイドル出身者として軽視されることもあったマイリーだが、アーティストとして評価を確立したことで癒やされたと語っている。それぞれバラバラに見えていた歴代アルバムも、すべてつながっている「ひとつの絵」として捉えられるようになった。こうして、マイリーはマイリーらしいキャリア総決算のアルバムを制作した。『Something Beautiful』のテーマは「ホワイトノイズ」。マイリーいわく、さまざまな周波数の音が同じ強さで流されている状態で、20年にわたる激動のキャリアで抱いてきた感覚だという。初期のロック作風から中期のエレクトロやサイケデリック、さらにスポークンワードまで入り混じる複雑怪奇なアルバムだが、それでも、しっかりポップでゴージャスだ。映画版も制作されているように、参照されたのはピンク・フロイドの傑作コンセプトアルバム 『The Wall』 もう一つの参照は、フランスのブランド、ミュグレーが1995年に行った伝説のファッションショー。「Every Girl Youʼve Ever Loved」の客演ナオミ・キャンベルも参加した豪華絢爛なコレクションだ。映画を通してマイリーが着用していくクチュールの多くもこの時代のものとなっている。映像制作に関与したパノス・コスマトス監督によるカルト映画『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』(2018)の影響も大きい。妻を殺された主人公が狂気に染まりながら復讐していく物語は、マイリーいわく「恋と復讐という最高の悲劇」。『マンディ』の主人公が抱えたような憤怒や憎悪すら「生きていることを実感させてくれる」美しいものとして肯定する。それこそ『Something Beautiful』の哲学だ。マイリー・サイラスは『Something Beautiful』のアートワークで、ミュグレーによる1997年春夏コレクション「Les Insectes(昆虫たち)」のクロシェ編みの"スパイダー"メッシュフーディ付きボディスーツと、透け感のあるヘッドドレスを着用カオスでアンバランスな美しさ「『Something Beautiful』で重要だったのは、すべての曲が癒やしの音をまとうこと。テーマが崩壊や失恋、死だとしても、それを美しく描く。人生で一番つらい瞬間にも美しさはあるから。そういう時期って、絵でいうところの影や濃淡のようなもの。光と影がなければ絵は描けないでしょ?」一見アンバランスでカオスな美しさこそ、アルバムの真髄だ。ソウルバラードのラブソングとして始まる表題曲では、だんだんと音が歪んでいき、歌詞のとおり「爆発」する。つづくABBA風味の「End of The World」も一筋縄ではいかない。ラブソングでありながら、漂うのは死のにおい。具体的には、小さいころから二人三脚でやってきた母親との今生の別れの予感だ。〈「気付かないでいよう 世界の終わりには 天が落ちてくる 彗星のように今 終わりが近づいてる〉(「End of The World」より)ヤシの木が生い茂る映画スタジオで撮影された「Easy Lover」では、自然と人工物の両方が讃えられている。まるで、自然体でありながらスーパースターでもあるマイリー・サイラス本人への祝福であるかのように。〈燃え広がるあなたという炎 その道中に私がいる 心を決めた 灰になっても踊り続けたい だからこう叫ぶの「好きに燃えろ」と〉(「Easy Lover」より)ラストで宗教音楽の領域に達する『Something Beautiful』は、最後まで独特なアンバランスを貫く。本人いわく、あえてリスナーに疑問を抱かせるつくりにしているのだという。だからこそ、本作の反響は賛否両論となったのだろう。神秘的な壮大さを誇りながら脆く荒削りでもあるこのアルバムは、矛盾した混沌の美しさを讃えている。言い換えれば、カオスでアンバランスだからこそ美しい音楽なのだ。「整っていない状態」への讃歌は、「整った」状態ばかり求められる現代社会に対する癒やしの波動だ。同時に、つねに変貌を重ねてきたマイリー・サイラスの核心も照らしているかもしれない。キャリア最高傑作をつくりあげたにも関わらず、別次元の次回作を予告している本人は語る。「また気が変わるかもしれない。むしろ、それが好きなの。矛盾って最高。陰と陽、天国と地獄、暗闇と光……相反しているけど、どちらか一方だけじゃ成立しない。世界ってそういうものでしょ?」。