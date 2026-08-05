Rolling Stone JAPAN

NORIKIYO、キャリア12枚目となるアルバム『L.I.V.S.』リリース

NORIKIYOが、ニューアルバム『L.I.V.S.』をリリースした。本作はNORIKIYOが収監前に完成させていた作品で、収監中に刑務所からリリースする最後の作品…