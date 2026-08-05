Rolling Stone JAPAN
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ShowMinorSavage、夏を彩るメロウな新曲「Gradation」リリース決定
BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、2026年8月12日（水）にDigital Singl…
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Bonberoが語る、ビートの乗りこなし方 『HideAway』に見るフロウとグルーヴ
Bonberoが、1stアルバム『For A Reason』以来、約1年半ぶりとなるニューアルバム『HideAway』をリリースした。内省的に作り上げた前作から一転、今作…
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セブンス・ベガ、2ndアルバム発売決定、東名阪福ワンマンツアー開催も
東京発4ピースシティロックバンド、セブンス・ベガが、全公演SOLD OUTとなった自身初の東名阪ワンマンツアー 2026「LAYLA」（レイラ）を敢行し、8月7…
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NORIKIYO、キャリア12枚目となるアルバム『L.I.V.S.』リリース
NORIKIYOが、ニューアルバム『L.I.V.S.』をリリースした。本作はNORIKIYOが収監前に完成させていた作品で、収監中に刑務所からリリースする最後の作品…
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デヴィッド・バーン、ジャミロクワイ、JENNIE、BINI…サマーソニック2026「海外アクト」の見どころ
25周年を迎える「サマーソニック2026」が、8月14日（金）・15日（土）・16日（日）の3日間にわたり東京と大阪の2会場で開催される。今回は豪華なライ…
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ジャミロクワイ完全入門──未来のファンクが永遠に古びない理由、はじめに聴くべき名曲5選
この夏、ジャミロクワイ（Jamiroquai）が日本に帰ってくる。25周年にして3日間開催となるサマーソニック2026。ジェイ・ケイ率いる英国の異能集団が、…
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Karol Gみずから全曲解説『NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO』──ブルーノ・マーズ、ドレイク、Oklouら迎えた繊細でオルタナティブな新章
コロンビアのスーパースター、カロルG（Karol G）の独占インタビュー。最新アルバム『NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO』の全曲解説を通じて、繊細さ…
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舐達麻・G PLANTS、5年の沈黙を破りソロ始動 デビュー曲「Ryuchijo」8月14日リリース
舐達麻のG PLANTSが、長年の沈黙を破りソロアーティストとして本格始動する事を発表した。第一弾作品となるデビューシングル「Ryuchijo」を、8月14日…
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Da-iCEが貫くカウンター精神、チャレンジングな新曲、ドームツアーへの想い
日本レコード大賞、紅白と夢を叶えていき、いよいよ来年は「Da-iCE DAY DOME PHASE 2027」（2月4日（木）東京ドーム、2月13日（土）14日（日）京セラ…
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wave to earth、新章を告げるニューアルバム『bad pieces』リリース
韓国インディーロックバンド、wave to earthが、ニューアルバム『bad pieces』をリリースした。今年5月に発表された先行シングル「heaven and hell」…
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SE SO NEONの「Remember!」、TOWA TEIによるリミックスリリース
ジャンルの枠にとらわれない韓国のバンドSE SO NEONが2025年にリリースしたアルバム『』より、坂本龍一との別れを通して綴った「Remember!」のTOWA TE…
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Aile The Shotaが語る、「ONGAKU」をダンスで解き放った理由──夢の代償も希望も抱えて、武道館へ
2月にアルバム『REAL POP2』をリリースし、5月28日に東京・Zepp DiverCityにて『Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”』ツアーファイナル…
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Aile The Shota「ONGAKU」MV公開、ダンスクルーODORIも出演
Aile The Shotaが、2027年3月13日（土）に開催する日本武道館公演に向けたアティチュードを改めて提示する新曲「ONGAKU」のMusic Videoを公開した。今…
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d4vdの14歳少女殺害疑惑、最新調査で明らかになった10のポイント
今年4月、第1級殺人罪で起訴されたd4vd（本名デイヴィッド・バーク）は、別の若い女性ともオンライン上で濃密な関係を築いていた。その女性が今回初め…
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LATIN MAFIAインタビュー ラテンポップ新世代を象徴する3兄弟、頂点のその先へ
今夏のサマーソニックで初来日を果たすメキシコの新世代ユニット、ラテン・マフィア（LATIN MAFIA）。昨年リリースのデビューアルバム『TODOS LOS D&#…
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フィービー・ブリジャーズの最新アルバムに、Geeseキャメロン・ウィンターが参加か？
フィービー・ブリジャーズ（Phoebe Bridgers）が8月14日にリリースする最新アルバム『Lost Weekend』には、「Son-John Johnson」という偽名を名乗る謎…
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5人組ボーイズグループ・SEVENIC、豊洲PIT単独ワンマンライブ開催を発表
ワタナベエンターテインメント所属の5人組ボーイズグループ「SEVENIC（セブニック）」が、2026年8月5日（水）、ららぽーとTOKYO-BAYにて6thシングル『…
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ASHA、KOKONAによるユニット・TAKARAデビュー、セルフプロデュース楽曲リリース
BMSGとちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』で注目を集めたASHAとKOKONAによる新ユニット・TAKARAが、2026年8月8日（…
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金子ノブアキ、新プロジェクト「WILD LAW ORCHESTRA」始動、デビューMV公開
ドラマー、ソロアーティスト、俳優として多彩な活動を続ける金子ノブアキを中心に、新たな音楽プロジェクト WILD LAW ORCHESTRAが始動した。本プロジ…
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The BONEZ、対バンTOUR 「MATCHBOX2026」、出演アーティスト一挙公開
11月3日にトヨタアリーナでの復活ワンマンを控えたThe BONEZが、9月より開催する2マンツアー「The BONEZ MATCHBOX2026」の対バンアーティストを一斉解…