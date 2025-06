2022年に東京都・大井町で結成された5人組バンド、kurayamisaka。NMEの「2025年注目すべき世界の新鋭アーティスト100組」にも選出された彼らが、新曲「sekisei inko」のリリースを記念して、東名阪を回る2マンツアー「つま先から頭の隅に流れるツアー」を開催。そのファイナルとなる東京・恵比寿リキッドルーム公演(6月4日開催)の模様をレポートする。

チケットは即日ソールドアウト。超満員のリキッドルームに、まずはゲストのHomecomingsが登場。この日のサポートドラムは、kurayamisakaが敬愛し、今年2月に対バンが実現したThe Novembersの吉木諒祐だ。序盤に福富優樹(Gt)が「ザカ(kurayamisaka)は去年の僕らのツアーに出てもらってから、新しく友達ができた感じがめっちゃ嬉しくて。このライブもずいぶん前から誘ってくれて、すごく楽しみだった」と伝えたあと、「先週The Novembersと対バンした時のドラムはザカの堀田(庸輔)だった」と、その繋がりを喜んだ。最新アルバム『see you, frail angel. sea adore you.』に収録された「angel near you」や「ghostpia」といった楽曲を、轟音のシューゲイズサウンドで届けていく。重厚な新曲の披露もあり、ラストは「blue poetry」を叩きつけた。kurayamisakaの5人が登場し、円になって手を合わせて「ウォイ!」と気合を入れる。その後は恒例の清水正太郎(G)による口上だ。「今日はお越しいただきありがとうございます。リキッドルームの、こんな満員のところで演奏できるなんて3年前は思ってなかったですが、張り切って演奏したいと思ってます。やります」と静かに気合を漲らせると、5人それぞれの楽器が唸りを上げ、1分程度の「theme(kimi wo omotte iru)」へ。轟音のアンサンブルに内藤さち(Vo, Gt)の歌が乗り、一気にピークへと持っていく。Photo by Tatsuhito Taka giPhoto by Tatsuhito Taka gi演奏と歌が一旦止まり、さらに凄まじい轟音で塗りたくられたのは「cinema paradiso」。清水とフクダリュウジという2人のギタリストが向き合い、互いに勢いよく ギター を弾き鳴らす。楽器隊のアグレッシブな演奏に対し、内藤のボーカルは少しもぶれずに叙情的な音像を創出していく。その不思議なコントラストはkurayamisakaならではだ。Photo by Tatsuhito Taka gi個人的には、 渋谷 CLUB QUATTROでのワンマン以来、約4カ月ぶりとなるkurayamisakaのライブだったが、パフォーマンスのキレが増大し、それに呼応するようにオーディエンスの熱量も凄まじかった。阿左美倫平による長いベースソロから「seasons」へ。kurayamisakaの楽曲の中でも随一の陽性のメロディを宿した楽曲で、2000年代のオルタナと J-POP が共存するサウンドに満員のオーディエンスが拳を上げた。内藤がキャッチーなメロディを歌う横で、清水とフクダと阿左美が激しく頭を振りながら ギター /ベースを弾き倒すというコントラストはやはり見ものだ。Photo by Tatsuhito Taka giPhoto by Tatsuhito Taka gi内藤はHomecomingsに対し、「去年のクアトロツアーに誘ってくれたのは、びっくりするような出来事でした。演奏を観たらあまりにもかっこよくて感動して、今でもその感覚が残っています。こうやって私たちのツアーにも出てもらえて感無量です」と言って喜びを露わに。その後、爽快に ドライブ していく ギター ロック「metro」を披露。清水が ギター を高々と掲げたかと思ったら、タイトなドラムパートに移行。「sunday driver」だ。内藤の歌に合わせて、清水と阿左美は体を回転させながら楽器を弾く。Photo by Tatsuhito Taka giPhoto by Tatsuhito Taka giPhoto by Tatsuhito Taka gi5人の最初のオリジナル曲であり、サビがSNSで拡散された「farewell」を披露したあと、清水は「kurayamisakaを知ってる人なんて、世間では職場やクラスに一人いるかいないか、もっと少ないと思うんです。でも、その”ひとりいるかいないか”の人たちがここに集まってソールドアウトということで、本当にありがとうございます。そしてぜひ、ご学友や同僚の方にkurayamisakaを教えてあげてください」と語りかけた。そこから清水が、自身の在籍するバンド・せだいの「modify Youth」のカバーを演奏すると告げると、客席からは歓声が上がった。清水の歌と ギター 、堀田のシンバルの音だけが響き渡り、内藤にボーカルをバトンタッチすると同時に、一気にバンドアンサンブルが厚くなる。ツインボーカルの後ろで阿左美は腕をブンブン振り回したり、ノリノリで踊ったりと、目を引く動きを見せた。最後に重大発表も、メモラブルな一夜の終焉「jitensha」の間奏で内藤がメンバーを紹介し、「これからもどうぞよろしくお願いします」と言ったあと、永遠に続くのではないかと思うほどの長い轟音アンサンブルへ。それがフィードバックノイズと共に終わると、最新シングル「sekisei inko」へ。この曲について以前話を聞いた際に、清水は「NUMBER GIRL、ART-SCHOOL、 ニルヴァーナ そのままの曲です」と笑っていたが、偉大なる先人たちへのリスペクトに満ちたミドルテンポで グラン ジーかつオルタナなアンサンブルに、抜群にポップなメロディが乗せられていった。Photo by Tatsuhito Taka giアンコールで再登場した5人。清水が待ちきれないといった様子で、「ずっと言いたかった重大発表があります。来たる2025年秋、kurayamisakaの1stフルアルバムが発売されます!」と告げると、地響きのような歓声が巻き起こった。メンバーが拳を突き上げると、Oiコールが巻き起こり、場内はお 祭り 状態に。「タイトルは『kurayamisaka yori ai wo komete』。12曲入り、46分十何秒。昨今のシーンを考えると長いですが、こだわりぬいて作ったアルバムです。めちゃくちゃ自信作です。時代を変えることは難しいかもしれないけど、時代を超えることはできると思っています。今はkurayamisakaを知らなくても、20年後とかに中古ショップの棚で見つけてもらって、その子に衝撃を与えられたら死んでもいいです」と語ると、客席からは大きな拍手が送られた。「僕たちも、そうやって中古ショップの500円コーナーでたまたま買ったCDで、魂が吹っ飛ぶような衝撃をもらって、ここまで執念深くバンド活動を続けている身なので、そうありたいです。アルバムの最後に入っている『あなたが生まれた日に』という曲をやって終わりたいと思います。本当に今日はありがとう」。性急なアンサンブルが突っ走り、内藤と清水の歌が乗る。緩急のあるたくさんのフックが宿ったアンサンブルに、内藤のセリフのような歌が乗り、やがて終幕するというカオティックだがストーリー性のある最新曲で、メモラブルな一夜を締め括った。【関連記事】kurayamisaka インタビュー 日本のオルタナを世界へ、躍動する5人組の結成秘話Photo by Tatsuhito Taka giPhoto by Tatsuhito Taka gi〈セットリスト〉1.theme(kimi wo ommote iru)2.cinema paradiso3.seasons4.metro5.sunday driver6.farewell7.modify youth8.ハイウェイ9.jitensha10.sekisei inkoen.あなたが生まれた日にkurayamisaka『kurayamisaka yori ai wo komete』2025年9月10日リリース予約:https://lnk.to/kurayamisaka_yori_ai_wo_komete〈収録曲〉1. kurayamisaka yori ai wo komete2. metro3. sunday driver4. modify Youth5. nameless6. evergreen7. sekisei inko8. weather lore9. ハイウェイ10. theme (kurayamisaka yori ai wo komete)11. jitensha12. あなたが生まれた日にkurayamisaka tte, doko? #6「くらやみざかより愛を込めてツアー」2025年9月27日(土)仙台・FLYING SON2025年10月4日(土)札幌・BESSIE HAL 2025年10月11日(土)福岡・Utero2025年10月24日(金)名古屋・CLUB QUATTRO2025年10月25日(土)大阪・ 梅田 CLUB QUATTRO2025年11月9日(日)神奈川・川崎CLUB CITTA'チケット購入:https://eplus.jp/kurayamisaka/FUJI ROCK FESTIVAL '252025年7月25日(金)、26日(土)、27日(日)新潟県・湯沢町 苗場スキー場※kurayamisakaは7月25日(金)出演公式サイト:https://fujirockfestival.com