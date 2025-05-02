¤µ¤é¤ÐÌÈµö¤Î¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸ú¡×¡ª ¥½¥Õ¥È99¡Ö¼ÖÎ¾´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È ¤è¤ê°Â¿´¡õ»È¤¤¤ä¤¹¤¯
¥¢¥é¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤Î¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸ú¡×¤âËÉ¤°¡ª
¥½¥Õ¥È99¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼ÖÎ¾´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤É¤é¤¢¤× for Biz¡×¤¬2025Ç¯5·î1Æü¡¢ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³¤Ë¤è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾Á°¸å¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î´ÉÍýµ¡Ç½½¼¼Â¤Ê¤É¤Ç¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤é¤¢¤× for Biz¡×¤Ï¡¢³Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ä¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¤ÎµëÌý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¾ðÊó¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ç°ì¸µ²½¤·¤Æ´ë¶È¤Î¼ÖÎ¾´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤ËÌµÎÁÈÇ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢µ¡Ç½¤¬³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢ÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¡£¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸ú¡×¤òËÉ»ß¡ª¡Ö¤É¤é¤¢¤× for Biz¡×¤Î ´ÉÍý²èÌÌ¤ò¸«¤ë
¡üAIÆ³Æþ¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍýµ¡Ç½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½
AI¤Ë¤è¤ë²èÁüÇ§¼±µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Î¿ôÃÍ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÒÍ¼Ö°Ê³°¤Ë¤âÂÐ±þ
¡ü¼ÖÎ¾¥ê¡¼¥¹¡¦ÊÝ¸±¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý
¼ÖÎ¾¤´¤È¤Î¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤äÊÝ¸±¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¡£·ÀÌó¹¹¿·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¶á¤Å¤¯¤È¼«Æ°¤ÇÃÎ¤é¤»¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤òËÉ»ß
¡ü±¿Å¾ÌÈµö¤Î¹¹¿·Ëº¤ì¤âËÉ»ß
½¾¶È°÷¤ÎÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸ú¡×¤òËÉ¤°ÌÈµö¹¹¿·¥¢¥é¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ
¡¡¥½¥Õ¥È99¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎµÁÌ³²½¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¡¢´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¢¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£