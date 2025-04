人気YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』と題した動画が公開された。

YouTuberのJukiaが、羽田空港で出会った初来日のイギリス人カップルを無料で観光案内し、宿泊先まで送り届ける様子を追ったドキュメンタリーだ。動画はJukiaが空港で「日本に着いたばかりの外国人」を探すところから始まる。



声をかけたのはイギリス・ロンドン出身だというカップル。Jukiaが「無料で観光案内をして、ホテルまで送る」という企画内容を説明すると、最初は「怪しい話ですよね」と笑いつつも、チャンネルを確認して快く参加を受け入れた。

車中では、初来日だという二人の日本への期待感が語られた。イギリスでの日本のイメージについて、「日本めっちゃ好きな人が多いんだよね」「文化も好きで、日本人は礼儀正しいし」「すごく綺麗でカッコいいし、なんか別の惑星って感じだよ!」と熱弁。

来日の目的は「食べ物!」「アサヒビール!」「桜!」「スタジオジブリ!」と目を輝かせ、特にジブリへの愛は深く、ロンドンで「となりのトトロ」の舞台(演劇版)を観劇したエピソードも披露した。「(トトロが)すごく大きかった」とその感動を伝えた。



一行が向かったのは、桜が見頃を迎えた上野公園。満開の桜並木と提灯が織りなす景色に、ゲストは「すごい!本当に満開だね」「とてもきれいだね!」と息をのむ。シートを敷いて飲食を楽しむ「花見」の光景には「ピクニックみたいだね!」と興味津々。神社では鳥居の意味を学び、お参りやおみくじも体験。ゲストの女性が引いたおみくじが「Slightly good luck(小吉)」で、「努力してもなかなか結果に結び付かないと焦っていませんか?継続することが大切です」というアドバイスに苦笑いする場面もあった。



観光のハイライトは、Jukiaが案内したちゃんこ鍋専門店「力士」での食事。相撲関連の装飾が施された店内に、「素敵だね!とても伝統的だし!こんなの初めてだよ!」「僕たちじゃ絶対来れなかった」と大興奮。熱々のちゃんこ鍋や唐揚げを「おいしい!」「スープもとてもおいしいね!」と堪能し、「やっぱりちゃんこ鍋だ」とこの日の体験を振り返った。



会話の中では、日本語の「かわいい(Kawaii)」と「こわい(Kowai)」の発音の違いに戸惑ったり、お箸の使い方について「アジアの人が褒めてくれるの嬉しいね」と話したりと、異文化交流ならではの発見も。「イギリス人はみんな怠け者だねw 他の国の人が英語を学んでくれるんだから」とユーモアを交えて語る場面からは、リラックスした雰囲気が伝わってきた。



最後はゲストを宿泊先まで送り届け、別れを惜しむ。ゲストからは「本当に連れてきてくれてありがとう!親切に案内してくれて助かったよ!」と心からの感謝が伝えられた。Jukiaのおもてなしとゲストの素直なリアクションを通じて、異文化理解の楽しさや日本の魅力が再発見できる動画となっている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo