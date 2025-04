中国 政府の当局担当者が、 アメリカ のインフラ攻撃などに関わった脅威アクター「ボルト・タイフーン(Volt Typhoon)」に関わっていることを認めていたことが分かりました。これまで 中国 政府側は、 アメリカ セキュリティ 企業から関わりを指摘された際に否定してきたため、認める発言があったことには アメリカ 政府関係者も驚いたとのことです。ただし、 中国大使館 はこの件に関する質問に反発を見せています。Exclusive | In Secret Meeting, China Acknowledged Role in U.S. Infrastructure Hacks - WSJ

「ボルト・タイフーン」は アメリカ のインフラを標的として潜入作戦を行っていたことが知られる脅威アクターです。潜伏期間は5年以上に及んでおり、2024年2月に FBI のクリストファー・レイ長官は、ボルト・タイフーンには 中国 による台湾侵攻時、初期段階で アメリカ の動きを混乱させる目的があるという見方を示していました。 中国 政府系ハッカー集団「ボルト・タイフーン」が5年間以上も アメリカ の主要インフラに潜伏していたことが判明、台湾侵攻の緊張が高まる - GIGAZINE 「ボルト・タイフーン」という名称は脅威アクター自身が自称したものではなく、Microsoftが命名ルールに従って名付けたもの。 スパイ の延長線上のような活動をする国家アクターのうち、 中国 が関与しているとみられるものに「タイフーン」という名称が与えられています。ロシア・北朝鮮・ 中国 などの悪質な脅威アクターに「津波・台風・ブリザード」など気象現象にちなんだ名を付ける新ルールをMicrosoftが開始 - GIGAZINE 一方で、脅威アクターに関連しているとみられる国が、脅威アクターとの関係を認めることはまずなく、「ボルト・タイフーン」についても アメリカ 政府やMicrosoftによる指摘を 中国 政府は否定しています。ハッカー集団「ボルト・タイフーン」の背後に 中国 政府がいるという アメリカ 政府とMicrosoftの主張を 中国 側が「自作自演の茶番」だと否定 - GIGAZINE ところが、ニュースサイト・The Wall Street Journalによると、2024年12月にジュネーヴで行われた会談の中で、 中国 当局者から「ボルト・タイフーン」の背後に自分たちがいることを認めるような発言をしたとのこと。発言内容は直接的なものではなくあいまいなものだったそうですが、当該発言を 部屋 で聞いた アメリカ代表 団の多くは「暗黙の承認であり、台湾に関して アメリカ に警告している」と解釈しています。なお、FOXニュースによるとホワイトハウスと国務省はこの件に対するコメント要請に応じず、 中国大使館 は「事実無根の中傷に断固抗議する」と述べたとのことです。