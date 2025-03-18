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Unbelievable scenes in Bulgaria! Arda's match against Levski Sofia began with a minute of silence for ex-player Petko Ganchev¡Ä only to later find out he¡Çs alive! The club has since issued an apology. A truly bizarre moment in football pic.twitter.com/R4nTlsYHxY— tether.bet (@tether_bet) March 17, 2025