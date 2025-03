ブルガリア1部リーグで珍事が発生したようだ。



珍事が起こったのは1部リーグの2位アルダ・カルジャリと5位のレフスキ・ソフィアの試合前。キックオフ直前に、かつてアルダで活躍した元選手ペトコ・ガンチェフ氏が亡くなったとして1分間の黙祷が捧げられた。しかし、ガンチェフ氏は実は生きていたのだという。英『METRO』が伝えた。



78歳のガンチェフ氏は、試合前半の早い時間に帰宅したところ、妻がテレビで黙祷が捧げられているのを見て泣いていたため困惑したという。同紙は騒動を受け、『bTV』で語った。





Unbelievable scenes in Bulgaria! Arda's match against Levski Sofia began with a minute of silence for ex-player Petko Ganchev… only to later find out he’s alive! The club has since issued an apology. A truly bizarre moment in football pic.twitter.com/R4nTlsYHxY