【My Nintendo Store：コーエーテクモゲームスセール】2月26日まで

コーエーテクモゲームスは、Nintendo Switch用タイトルのセールを「My Nintendo Store」にて2月26日23時59分まで実施している。

今回対象となっているのは、「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」や「真・三國無双７ with 猛将伝 DX」、「DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet」に「太閤立志伝V DX」など。

他にも、「アトリエ ～不思議の錬金術士 トリロジー～ DX」や「Fate/Samurai Remnant」、「進撃の巨人２ -Final Battle-」など全89点のタイトルや各タイトルのデジタルデラックス版が対象となっている。

□My Nintendo Store「コーエーテクモゲームスセール」

「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」

通常版 通常価格：8,580円→セール価格：4,290円50％OFF デジタルデラックス版＋シーズンパス 通常価格：14,520円→セール価格：7,260円50％OFF

□My Nintendo Store「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」

□My Nintendo Store「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ Digital Deluxe with Season Pass」

「真・三國無双７ with 猛将伝 DX」

通常価格：7,480円→セール価格：5,236円30％OFF

□My Nintendo Store「真・三國無双７ with 猛将伝 DX」

「DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet」

通常価格：8,580円→セール価格：1,973円77％OFF

□My Nintendo Store「DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet」

「太閤立志伝V DX」

通常価格：4,950円→セール価格：3,465円30％OFF

□My Nintendo Store「太閤立志伝Ⅴ DX」

「アトリエ ～不思議の錬金術士 トリロジー～ DX」

通常価格：11,880円→セール価格：7,722円35％OFF

□My Nintendo Store「アトリエ ～不思議の錬金術士 トリロジー～ DX」

「Fate/Samurai Remnant」

通常価格：9,680円→セール価格：4,840円50％OFF

□My Nintendo Store「Fate/Samurai Remnant」

「進撃の巨人２ -Final Battle-」

通常価格：8,580円→セール価格：4,976円42％OFF

□My Nintendo Store「進撃の巨人２ -Final Battle-」

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