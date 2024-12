ドジャースの大谷翔平投手(30)が29日、自らのインスタグラムを更新し、真美子夫人(28)が第1子を妊娠したことを“報告”した。インスタグラムでは英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(小さなルーキーが間もなく私たちの家族に加わるのを待ち切れない!)とつづった。

また、アップした写真にはデコピンの横にベビー服と赤ちゃん用の靴、そして赤ちゃん顔の絵で隠された真美子夫人のお腹のエコー写真と思われる画像も写っている。男の子か女の子かは定かではないが、ベビー服はピンク色のものとなっている。

このうれしい“報告”に、ファンからは「おめでとう!」という祝福の言葉が次々と投げかけられた。早くも大物感すら感じさせる大谷2世の誕生が、ファンも待ち切れなさそうだ。

24年シーズンでは前人未踏の「50―50」を達成し、悲願のワールドシリーズ制覇も成し遂げた。2月のキャンプ中に真美子夫人との結婚を公表し、愛犬デコピンとの3ショットは世界中の大谷ファンをほっこりさせてきた。そして、2年連続3度目のMVPも獲得して迎えたオフに、今度はプライベートで最高の喜びが届けられた。新たな活力を得た大谷が、パパのパワーを全開にして再び二刀流で大暴れしてくれそうだ。