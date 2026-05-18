「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースが今季最長タイの５連勝で貯金を「１１」へ戻した。大谷翔平投手は５打数３安打２打点と今季３度目の固め打ち。デーブ・ロバーツ監督は試合後、「２日間、リセットの時間を与えたことが彼の体にとってプラスになったと思う」と評した。大谷が７号弾を放った翌日は投手専念で打席には立たせなかった。翌日のゲームは４４試合目で初めてスタメンを外れ、代打