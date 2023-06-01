「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は、アナハイムでのエンゼルスとの交流戦に「１番・指名打者」で出場し、今季初の三塁打を含む４打数２安打２四球、１盗塁で同最多５打点をマークした。チームは４連勝とし、貯金を再び１０に戻してナ・リーグ西地区首位の座を堅守した。青と赤の声援が渦巻くフィールドを縦横無尽に駆け抜けた。八回２死一、二塁の好機。大谷が内角