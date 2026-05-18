ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）のパドレス戦で4登板ぶりに二刀流出場する見通しであることを、17日（同18日）にデーブ・ロバーツ監督（53）が敵地でのエンゼルス戦を前に報道陣の取材で明かした。大谷の次回登板はパドレスとの3連戦の最終日。指揮官は「私の見通しでは、彼は打つと思います。確実ではありませんが、そう考えています」と二刀流の出場を示唆した。前回登板の13日（同14日）は投手専念