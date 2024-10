妊娠すると、体型だけでなく顔つきも変わると言われる。 ナイジェリア に住む女性が今年8月、妊娠のビフォーアフターの動画をTikTokに投稿したところ、その“鼻”の変化に注目が集まった。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。 ナイジェリア 南西部レッキ在住のTikTokユーザー、シャロン・ジャットさん(Sharon Jatto)は今年3月初め、エンジェル=アナヤちゃん(Angel-Anayah)を出産した。それ以来、シャロンさんは娘と一緒に度々TikTokに登場し、ユーモアを交えながら子育ての様子を公開している。

そんなシャロンさんが8月、TikTokで公開した妊娠のビフォーアフター動画の再生回数が、2か月未満で1650万回を超えた。カメラはまず、黒のドレスにロングの巻き髪、携帯を片手にダンスするシャロンさんを映し出す。撮影されたのは2023年で、長いつけまつげ、黒のアイライナー、輝く肌、細い体が印象的だ。ところが画面がアフターに切り替わると、シャロンさんは黒のTシャツをまくり上げ、妊娠線が目立ち、ナスのように突き出したお腹を披露した。そして、お腹をさすりながら踊ってみせるも疲労感たっぷりで、以前の華やかさは見られない。さらに次の画面で映し出されたのは、エンジェルちゃんをおんぶした家庭的な姿のシャロンさんで、動画には次のようなコメントが寄せられた。「まるで別人!」「私は子供が3人欲しいけど、妊娠鼻になるのが怖くて仕方ない。」「私も妊娠中、鼻がかなり大きくなった。今もトラウマよ。」「妊娠するのが怖くなったわ。」「私は鼻に変化はなかったわよ。」「鼻の穴の大きさが半端ない。ちょっとかわいそうなくらい…。」「私も妊娠10か月で、鼻がトロール人形のようになったの。あの頃の写真は誰にも見せないわ。」「まるでミス・キングコングのようね。」「私だったら、出産後に鼻の整形を考えるかも。」「私の妊娠鼻もクレイジーだったけど、元に戻るから大丈夫。」「それでもあなたはゴージャスよ!」なお妊娠中は、お腹の赤ちゃんに酸素や栄養を運ぶ必要があるため、妊娠していない時と比較すると血液の量が多くなるという。シャロンさんのように妊娠中に鼻が大きくなるのは、エストロゲンなどのホルモンの変化によるもので、体内の毛細血管の血流がアップするため、血流が豊富な鼻の粘膜は特に腫れやすくなるそうだ。ただ、専門家によると産後約6週間で元に戻るとのことで、最近のシャロンさんの投稿を見ると、鼻は元の大きさに戻っているようだ。ちなみに今年5月にも、米ユタ州に住む女性がTikTokに妊娠のビフォーアフター動画を投稿し、大きくなった鼻に注目が集まった。彼女は鼻について、出産後3週間で100%元に戻ったと明かしている。画像は『SARÓ TikTok「Pregnancy the humbler」「I have not slept well in 6 months guys」』『The Sun 「OH BABY! Mum shows ‘humbling’ way her face changed before and after pregnancy & people say it’s put them off having kids for good」(Credit: tiktok/@sharonjatto0)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)