ヘンリー王子とメーガン妃が、今年1年間のチャリティ活動を振り返る動画を公開した。この数時間前には、キャサリン皇太子妃が3人の子ども達と「ベビーバンク」でボランティア活動をする様子が報じられたことから、ヘンリー王子夫妻はキャサリン皇太子妃のニュースが脚光を浴びないように、急遽動画を公開したのではないかと囁かれた。この件について、SNSでは「メーガンはキャサリンに激しく嫉妬している」「必死にもがいているのが分かる」といった非難の声が広がっている。

現地時間12日、ヘンリー王子とメーガン妃が運営するチャリティ団体「アーチウェル財団」の公式ウェブサイトで、今年1年間の活動を振り返る動画が公開された。

「インパクト・レポート」と題されたページには、2023年にアーチウェル財団が支援してきた人々や活動を紹介する1分間の映像が添えられており、へンリー王子夫妻がチャリティ団体を訪問し、人々と交流する姿を振り返っている。

ある場面では、メーガン妃が米ロサンゼルスにある軍人の家族を支援する慈善団体「フィッシャー・ハウス財団」を訪問し、女性と熱いハグを交わしている。

また、10月には「世界メンタルヘルスデー」を記念して米ニューヨークで開催された対面式イベントや、NYのブルックリンにある職業訓練校「The Marcy Lab School」を訪れた様子なども映っている。

さらにメーガン妃が、チャリティ団体の活動を手伝ったり、記念撮影に参加する様子や、ヘンリー王子とともに会議に出席する姿なども捉えられている。

動画を公開した「インパクト・レポート」のページには、アーチウェル財団が今年行った慈善活動の詳細を記した28ページにおよぶ報告書も添えられている。

アーチウェル財団は過去にも同様の動画を公開しているが、通常は新年が明けた1月になってからだった。しかし今回は、例年よりも早い12月に公開された。

この動画を公開する数時間前には、キャサリン皇太子妃がジョージ王子(10)、シャーロット王女(8)、ルイ王子(5)とともに「ベビーバンク」でボランティア活動をする様子が動画で公開されたばかりだった。

そのためヘンリー王子とメーガン妃は、キャサリン皇太子妃のニュースを遮るために急遽、このような動画を公開するに至ったのではないかと囁かれている。

この件について、SNS上では「メーガンはキャサリンに激しく嫉妬しているんだ」「必死にもがいているのが分かる」「彼らの行動は予想がつきすぎて、もはや恥ずかしいほどだ。ウィリアム皇太子夫妻と美しい家族に負けるのが耐えられないんだろう」などといった声が見受けられた。

画像は『Invictus Games Foundation 2023年9月12日付Instagram「It was wonderful for The Duke and Duchess of Sussex to join us for the Family & Friends party」』『The Marcy Lab School 2022年10月10日付Instagram「It’s been an EXCITING day at The Marcy Lab School!」』『The Prince and Princess of Wales 2023年12月9日付Instagram「Our family Christmas card for 2023」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)