先月23日、アメリカ在住の15歳の少女がプールで溺れた3歳児にCPR(心肺蘇生法)を施して命を救った。少女は最近、学校のスポーツ医学のクラスでCPRを学んだところだったそうで、「大切なのは、恐れず勇気を出して行動すること」と話している。米ニュースメディア『Good Morning America』などが伝えた。

米カリフォルニア州ロサンゼルスで暮らすキルスティン・アトキンソンさん(Kirsten Atkinson)と娘のマディソンさん(Madison、15)は11月23日、親戚の訪問中に衝撃的な出来事に遭遇した。

その日、一家で感謝祭(サンクスギビングデー)を祝うため食事の準備をしていたところ、キルスティンさんの姪マキシンちゃん(Maxine、3)が庭のプールで溺れてしまったのだ。

自宅の防犯カメラには、一人で庭を歩いていたマキシンちゃんがプールに入るところが捉えられており、約4分後にキルスティンさんのパートナーがプールに浮いている彼女を発見する場面が映し出されていた。

キルスティンさんは、当時の状況についてこう振り返っている。

「私のパートナーが外にある冷蔵庫に向かったところ、プールに何かが浮いているのを発見しました。最初は犬だと思ったようですが、すぐにマキシンだと気づき、プールに飛び込んで救出しました。そして助けを求めて叫んだのです。」

その騒々しさに当時昼寝中だったマディソンさんは目を覚まし、プールサイドに駆けつけた。そしてマキシンちゃんが息をしていないことを確認すると、すぐさまCPR(心肺蘇生法)を開始したという。

「継父が何かを抱えているのが見えたので、何が起きたのか確認しに行くとマキシンが息をしていなくて…。私は最近、学校のスポーツ医学のクラスでCPRを学んだところだったので、すぐ行動に移しました。最初は頭の中が真っ白で余裕がありませんでしたが、自分が何をすべきかを思い出して、そして安定したリズムを刻めるようにビージーズ(Bee Gees)の曲『Stayin’ Alive』を思い浮かべながらマキシンに心臓マッサージを行ったのです。」

キルスティンさんによると、恐怖に怯えていた大人たちに対し、マディソンさんは非常に冷静だったそうで、「マディソンがCPRを始めて数分後、マキシンは水を吐き出し、目を開けて苦しそうにしていました。私たちは911(緊急ダイヤル)のスタッフと電話で話していて、呼吸を再開させるために横向きにするように指示を受けました。そうしてマキシンはついに息を吹き返したんです」とその様子を明かした。

それから間もなくして到着した救急隊員によりマキシンちゃんは病院に運ばれたが、現在は無事に回復しているという。

キルスティンさんはこの事故をきっかけにプールに警報器を設置し、家族全員が人命救助について学ぶ決意をしたとしてこのように述べている。

「救急隊員はマディソンを称賛し、彼女が奇跡を起こしたと言ってくれました。あの時、素早く行動した娘を誇りに思います。あの日、私たち家族はいかに命が尊いものであるか、いかに物事が一瞬で変わってしまうかを目の当たりにしました。そして、いつもと違う形で今年の感謝祭を祝うことができました。今後、もし誰かが同じ状況に陥った時にマディソンのような素晴らしい対応ができるよう、私たち家族全員がCPR講習を受けるつもりです。」

一方のマディソンさんは、行動を起こすことの大切さについて次のように語っている。

「私と同じ10代の人もCPRを学ぶこと、そして困っている人を助けるために勇気を出して飛び込むことが大切です。恐れることはありません。あなたが行動することで、誰かの命を救うことになるかも知れないのですから。」

