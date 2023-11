カナダで、6577グラム(14ポンド8オンス)という大きな男の子が誕生した。これは新生児の平均体重のおよそ2倍にあたる。赤ちゃんは生まれてすぐに、6か月児用の服を着用しているという。米ニュースメディア『TODAY』などが報じた。

ソニー・エアーズ君(Sonny Ayres)は10月23日、カナダのオンタリオ州にある「ケンブリッジ・メモリアル病院」で誕生した。ソニー君は出産予定日よりも1週間早く、帝王切開で生まれたという。誕生時の体重は6577グラム(14ポンド8オンス)で、2010年以来記録されている同病院のデータによると、ソニー君はこの病院で生まれた最も重い赤ちゃんだ。

母親のブリテニー・エアーズさん(Britteney Ayres、31)は今回の出産について、「ソニーの大きさにとても驚きました」と語っている。妊娠中には「(お腹の中に赤ちゃんが)何人いるの?」と幾度も聞かれたそうで、「(妊娠)当時に戻りたいと思うことはありません。どこに行っても、『何人いるの?』という質問を受け、『多胎児ではなく、とても大きな赤ちゃんが1人いるだけです』と説明しなければなりませんでした」と笑いながら振り返った。

赤ちゃんの誕生について、父親のチャンスさん(Chance、37)は「仰天しました。最初は圧倒され、それから言葉では言い表せないような気持ちになりました」と話した。

ブリテニーさんの出産を担当したアサ・アヒンビシブエ産婦人科医師(Asa Ahimbisibwe)は、「赤ちゃんが出てきた時の衝撃は大きかったです。ぽっちゃりとずんぐりしていて…。体重計にのせたら、とても大きな赤ちゃんだと分かりました」と明かしており、ソニー君はアサ医師が15年以上出産を見守ってきた中でも、最も大きな赤ちゃんだという。

ソニー君の体重が表示された後、その場にいた病院スタッフらは(北米プロアイスホッケーリーグのトロフィー)である「スタンレー・カップ」を獲得したかのように歓声を上げたそうだ。

エアーズさん夫妻にとってソニーちゃんは5人目の子どもで、上には3人の兄であるチャンス君(Chance、6)、エヴェレット君(Everett、5)、ラッキー君(Lucky、3)、そして姉のマリーゴールドちゃん(Marigold、18か月)がいる。

エヴェレット君は4479グラム(9ポンド14オンス)ときょうだいのなかでは一番小さく生まれた赤ちゃんで、チャンス君は4791グラム(10ポンド9オンス)、そしてラッキー君とマリーゴールドちゃんはともに5896グラム(13ポンド)以上だった。

ソニー君の身体の大きさを前にしたチャンスさんは「新生児用サイズのおむつが必要だったことがありません」と話し、ソニー君は「生後間もなく6か月児用の服を身に着けることになりました」と付け加えた。

ソニー君にまつわるエピソードはこれだけにとどまらない。チャンスさんによると、ソニー君は病院にいた頃から食欲旺盛で、ミルクを飲む量も一般的な赤ちゃんが20mlであるのに対し、ソニーちゃんは90mlを完飲して看護師を驚かせたという。

身体の大きな5人の子宝に恵まれたエアーズさん夫妻だが、ソニー君が家族に迎える最後の子どもであるそうで、チャンスさんは「5人で十分です」と語っている。

ちなみに「日本産婦人科学会」の公式ホームページによると、妊娠中の糖代謝異常である「妊娠糖尿病」に母親がなると、母親だけではなく胎児も高血糖になり、巨大児が生まれることがあるそうだ。しかし、エアーズさん夫妻の子どもはみんな大きく生まれてきたとはいえ、ブリテニーさんが妊娠糖尿病にかかったことはないそうなので、夫妻の場合はそれが原因ではないとのことだ。

