»Ë¾åºÇÂç¤Î¥µ¥á¡Ö¥á¥¬¥í¥É¥ó¡×¤Ï²¹·ìÆ°Êª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ
by Karen Carr
ÃÏµå¾å¤ËÂ¸ºß¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇÂç¤ÎÆù¿©Æ°Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥á¥¬¥í¥É¥ó¤Ï¡¢2300ËüÇ¯Á°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢360ËüÇ¯Á°¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Þ¤ÇÌó2000ËüÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏµå¤Î³¤¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿µðÂç¤Ê¥µ¥á¤Ç¡¢ÂÎÄ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç¤Ç20¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥¬¥í¥É¥ó¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î³¤¿å¤è¤ê²¹¤«¤¤·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Endothermic physiology of extinct megatooth sharks | PNAS
https://doi.org/10.1073/pnas.2218153120
Megalodon was a warm-blooded killer, but that may have doomed it to extinction | Live Science
https://www.livescience.com/animals/extinct-species/megalodon-was-a-warm-blooded-killer-but-that-may-have-doomed-it-to-extinction
2023Ç¯6·î26Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µªÍ×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ç¥Ý¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅçÅÄ¸½®»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤Î»õ¤ò¹½À®¤¹¤ëÊª¼Á¤ÎÁÈÀ®¤ò²½³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂå¤ÎÀ¸Êª¤Î¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²½ÀÐ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤ÏÆð¹üµûÎà¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÂÎ¤Î¹ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²½ÀÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤Ê»õ¤Î²½ÀÐ¤ÏÈæ³ÓÅª¤è¤¯¸«¤Ä¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÍÎÏ¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
by Lebatihem
¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö»õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸Êª³ØÅª¤ËÀÐ³¥²½¤·¤¿¹ÅÁÈ¿¥¤ò´Þ¤à¹ÛÊª¤ÎÆ±°ÌÂÎ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿²¹ÅÙ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¶²Îµ¤¬ÂÎ²¹¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¸¦µæ¤Ç¥µ¥á¤Î¤è¤¦¤Ê³¤ÍÎÀÔÄÇÆ°Êª¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ²¹¤Ï27ÅÙ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥µ¥á¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ²¹¤Ç¤¢¤ë22ÅÙ¡Á26.6ÅÙ¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤¬³Î¤«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âå¼ÕÇ®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹â¤¤ÂÎ²¹¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¤ÏÆâ²¹Æ°Êª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤ÏÂÎ¤Î°ìÉô¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö¶É½êÅªÆâ²¹Æ°Êª(regional endothermy)¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¬¥í¥É¥ó¤Î¹â¤¤ÂÎ²¹¤Ï¡¢¹âÂ®¤Ç±Ë¤¤¤À¤êÄ¹µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÄºÅÀÊá¿©¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤òÆÀ¤ë¾å¤ÇÍÍø¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½Âå¤Ç¤â¥¢¥ª¥¶¥á¤ä¥Û¥ª¥¸¥í¥¶¥á¤Î¤è¤¦¤Ê²¹·ìÆ°Êª¤Î¥µ¥á¤Ï¡¢Îä·ìÆ°Êª¤Î¥µ¥á¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ®¤¯±Ë¤²¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Âå¼Õ¤Î¹â¤µ¤Ï¿©¤ÙÊª¤Î¾Ã²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶¯¤ß¤Ï¤â¤í¿Ï¤Î·õ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÅÄ»á¤Ï¥á¥¬¥í¥É¥ó¤ÎÀäÌÇ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥¬¥í¥É¥ó¤¬²½ÀÐµÏ¿¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿»þ´ü¤Ï¡¢ÃÏµå¤Îµ¤¸õ¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À»þ´ü¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹·ìÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À³¤°è¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¾å¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´¨Îä²½¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤¬¿©ÎÁ¤È¤·¤Æ°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿³¤ÍÎÓ®ÆýÎà¤ÎÀ¸Â©°è¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¿©ÎÁÉÔÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥á¥¬¥í¥É¥ó¤ÎËë°ú¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£