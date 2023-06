ディズニーの実写版「リトル・マーメイド」でアリエル役を演じたハリー・ベイリー=2023年5月8日、ロサンゼルス、ロイター

虹色に輝く優美な尾びれを翻しながら、ほの暗い海の中を自在に泳ぐアリエル。

かれんなのにシャープな動きとCGIならではのリアルな背景が相まって、ディズニーの実写版『リトル・マーメイド』の冒頭シーンは、大人ですら人魚の存在を信じてしまいそうになる。

続いて陸の世界と、そこに住む人間へのとめどもない好奇心と憧れをつづった名曲「パート・オブ・ユア・ワールド」を歌い上げるアリエルのアップ。

その表情、その歌唱力。R&Bシンガー、ハリー・ベイリーはアリエルを演じるために生まれてきたのかもしれない。

実写版「リトル・マーメイド」予告編=ディズニー・スタジオ公式YouTubeチャンネルより

アメリカでは5月の最終月曜日はメモリアル・デイ(戦没将兵追悼記念日)と呼ばれる祝日であり、夏の到来を告げる日ともされている。

毎年、この日を含む4日間の連休中にハリウッドの大型映画が公開され、その興行成績を競う。今年の『リトル・マーメイド』は2019年の同時期に公開されたディズニー実写版『アラジン』(2019)をしのぐ1億1,180万ドル(約166億円)の大ヒットとなり、ハリウッドにおけるメモリアル・デイ・ウィークエンド記録の歴代5位につけた。

しかし、公開前から本作ほど物議を醸した作品は他にないと言えるだろう。

実写版『リトル・マーメイド』を巡る騒動は4年前に始まった。

2019年にディズニーが主役アリエルはハリー・ベイリーと発表するやいなや、実写版シリーズにおける初の黒人プリンセスに歓喜の声が上がった。

その一方、1989年のアニメ版『リトル・マーメイド』のファンからは「アリエルは白人」「子供時代の思い出を台無しにしないで」と猛烈な反発が起き、#NotMyAriel(私のアリエルじゃない)のハッシュタグが出回った。

事態を重く見たディズニーは、主役キャスト発表のわずか4日後に、傘下のケーブルTVチャンネル「フリーフォーム」名義の公開書簡を出した。

フリーフォームは子供向けのディズニー・チャンネルと異なり、10〜30代の女性、つまり黒人アリエルへの非難を噴出させた層が対象のチャンネルだ。

書簡は、架空の生き物である人魚の人種を問うナンセンスさと、何よりハリー・ベイリーのパフォーマーとしての才能を強調したものだった。

ディズニーの実写版「リトル・マーメイド」でアリエル役を演じたハリー・ベイリー=2023年5月15日、ロンドン、ロイター

ハリー・ベイリーは米南部ジョージア州出身、現在23歳のR&Bシンガー・俳優だ。

幼い頃から姉のクロイと共に子役として映画などに出演してきた。2人は11歳と13歳の時にクロイ&ハリー名義でビヨンセのカバー曲をユーチューブにアップしたところビヨンセの目に止まり、ビヨンセのレーベルと契約。2018年のデビュー・アルバムはグラミー賞の最優秀新人賞に、2020年のセカンド・アルバムも3部門にノミネート。その間も2人でシットコムやディズニー番組への出演を続け、ハリーは19歳で実写版『リトル・マーメイド』の主役アリエルに抜擢された。

その後、コロナ禍によって制作は延期され、昨年9月にようやく予告編が公開されると、予告編を見る子供たちが目を見開いて「アリエルは黒人!」と驚き、やがて「私みたい!」と満面の笑みを浮かべる様子が続々とSNSにアップされた。

Representation matters! 🧜🏾‍♀️ 🥹 "She's brown like me." Parents of young Black girls are filming their reactions to Halle Bailey as Ariel in "The Little Mermaid.”