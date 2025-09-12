ディズニープリンセスの「アリエル」が大好きな方のための完全保存版、美麗ビジュアルで見せるパーフェクトブックが講談社から誕生！「アリエル」の魅力を再発見できるスペシャル本「アリエルのすべてパーフェクトブック」が発売されています☆ 講談社「アリエルのすべてパーフェクトブック」 価格：1,760円（税込）発売日：2025年9月11日（木）※発売日は書店によって異なる場合がありますサイズ：たて207mm