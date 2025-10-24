様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」そんな「ケイウノ」から、ディズニープリンセスをテーマにした新シリーズとして、ドレスをモチーフにしたネックレスが登場！ドレスの特徴的なシルエットを、透かしの作りで軽やかかつエレガントに表現しています。 ケイウノ／ディズニー『Dress me』ジュエリー 発売日：2025年11月7日（金）販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイ