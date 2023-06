2023年5月30日に、サウスカロライナ州に住む25歳の男がコンビニ強盗を働いた容疑で逮捕されました。男は犯行の際に、任天堂が1984年にリリースしたゲームで使うガンコントローラーを使っていました。

サウスカロライナ州ヨーク郡シャロンにあるガソリンスタンド、シャロン・クゥイック停車場のコンビニで強盗を働いたとして逮捕されたのは、同州に住む25歳のデビッド・ジョセフ・ダレサンドロ容疑者です。

警察によると、ダレサンドロ容疑者は5月30日の17時45分ごろに店に入り、ズボンの中にある銃を見せて店員を脅して、現金300ドル(約4万円)を奪い取ったとのこと。店内に居合わせた目撃者は、ダレサンドロ容疑者がマスク、かつら、フード付のトレーナーを着用していたと証言しました。

現場の通り沿いにある1ドル均一ショップ内でダレサンドロ容疑者を取り押さえた警察官は、容疑者のズボンの中から塗装された模造の銃を発見しました。

この銃は、任天堂が1984年にリリースしたファミリーコンピュータ向けゲーム、「ダックハント」などに使うガンコントローラーで、日本では「光線銃」シリーズと呼ばれています。

ダックハントはNESのビデオゲーム売上本数第2位の2831万本を記録するなど好評を博し、2014年に発売された「大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U」には作中に登場した犬とカモがタッグを組んだ隠しキャラクター「ダックハント」が参戦しました。

日本の光線銃シリーズはリボルバー式の拳銃のような見た目でしたが、海外で発売されたNintendo Entertainment System(NES)用の「NES Zapper」はNESに合わせたSF風のデザインをしています。

by Kurayba

逮捕されたダレサンドロ容疑者はヨーク郡拘置所に保釈なしで拘留され、覆面を着用し凶器を用いた武装強盗と、2000ドル(約28万円)未満の小額窃盗の罪で起訴されました。