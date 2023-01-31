¡Ö¥Ù¥Ã¥«¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡× ¥á¥Ã¥·¡¢ÆüËÜ¹¥¤Áª¼ê¤Î¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤òÍÊ¸î
ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£
Ä¹Ç¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¯¥¹¥Í¥È¥½¥Õ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢WÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥´¥á¥¹¤ÎÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¡£
Âç²ñÃæ¤Ë¥á¥Ã¥·¤È¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í¤ÏÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¶âÈ±Ë·¼ç¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥´¥á¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÆ°²è25ÉÃ¤«¤é¡Ë¡£
¥Ç¥¤¥ô¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¦¥´¥á¥¹¤Ë¡¢¥¢¥°¥¨¥í¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È°¢Á³¡£°ìÊý¡¢¥á¥Ã¥·¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥°¥¨¥í¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥°¥é¥ô¥§¥»¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿ÍMF¡£ÄæÈ±¤ÎÄÙ¤·²°¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ã¥·¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥´¥á¥¹¤ÎÈ±·Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥«¥à¤Î¤¢¤ì¤Ï¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈà¤Ï¿ô½µ´Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉËÍ¤é¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥Ù¥Ã¥«¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÆÅÙ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¾å¡ÖºÇ°¤ÎÈ±·¿¡×10Áª
¤Ê¤ª¡¢¥´¥á¥¹¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ä¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¹¥¤ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£