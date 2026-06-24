『ヘアスタイル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
漫画「ときめきトゥナイト」への憧れから伸ばし始め、30年以上継続中とのこと
よろず~ニュース
後れ毛をもみあげ・こめかみ・前髪に少量残すのが今っぽさの決め手とのこと
オトナンサー
オトメスゴレン
最もNGな行動は「汗のニオイを隠すため香りを重ねること」だという
プレジデントオンライン
旧エヴァと新劇場版の水色の違いを問う細かいカウンセリングが話題となり
まいどなニュース
28歳頃から髪で遊び始め、今の髪形は「人生で一番短い」と明かした
スポニチアネックス
前髪を重めに作ると、顔全体を暗く見せてしまい老け印象の原因になるという
beauty news tokyo
前髪を新たに作り顔周りに動きをプラス、全体を内巻きに仕上げた施術で
cocotte
新郎は式の半年前に散髪し、自分の髪で作ったカツラで過ごしたという
オーガニックバームやオイルクリームなど全24アイテムが紹介されており
GISELe
年齢感があったヘアが施術を終えると一変し、ひし形シルエットの美しいショートヘアに
ドラマに引っ張りだこだった当時からショートヘアで居続けた理由に言及
日刊スポーツ
前髪が額に張り付くと不潔な印象を与えてしまうとのことである
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