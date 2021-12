続編は今日から配信！『SATC』関連で2021年最も読まれた記事ランキング

『エミリー、パリへ行く』『ビバリーヒルズ高校/青春白書』『メルローズ・プレイス』といったヒットシリーズを生み出してきたダーレン・スターが手掛けたHBO『セックス・アンド・ザ・シティ』。大ヒットした本シリーズは6シーズンと2つの映画が製作されたが、本日よりついに続編の『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』の配信がスタート! 製作開始時から本作の進行状況を追ってきたが、振り返りの意味も込め関連記事で人気だったものをご紹介しよう。

2021年『セックス・アンド・ザ・シティ』関連で読まれた記事は以下の通り。

1.『SATC』続編にサマンサ役キム・キャトラルがいない理由

2.『SATC』続編で、新レギュラーとなる3人の女性キャラが決定

3.【訃報】『SATC』『ホワイトカラー』ウィリー・ガーソン逝去

4.断るつもりだった!『SATC』クリス・ノース、続編出演を決めた理由を明かす

5.スティーヴ役デヴィッド・エイゲンバーグ、『SATC』続編へのカムバックについて発言

6.『SATC』キャリーのお相手を演じたあの人、作品のことを全く知らなかった!

7.『SATC』『グッド・ワイフ』クリス・ノース、二人の女性から性的暴行を告発される

8.【まとめ】『SATC』続編『And Just Like That...』について分かっていること

9.『SATC』続編配信までもう少し!サマンサなしを原作者はどう思っている?

10.実現しなかった映画『SATC』3作目、なんとあの人が死ぬはずだった!

そして、本日からでは、50代になったキャリー(サラ)、ミランダ(シンシア)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)たちの友情を描く。結婚、出産、キャリア...それぞれが人生の歩みを進める現在の彼女たちは、どのように年を重ね、ニューヨークでどのような日々を送っているのか?

等身大の女性を描く『SATC』続編『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』(全10話)は本日12月29日(水)より、。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.