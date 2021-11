女優の池田エライザ(25)が14日までに自身のインスタグラムを更新。音楽番組に出演した際、自身のスタイルについて「お腹がぽっこり」と指摘する声があったことを明かし、思いをつづった。

池田は12日に放送されたテレビ朝日系「ミュージックステーション」に出演し、「ELAIZA」名義でリリースしたデビュー曲「Close to you」を披露した。出演後に更新したインスタグラムでは、体にフィットしたキラキラのワンピースに青いカーディガンを合わせた姿でのショットを公開し、「Mステありがとうございました。close to you 是非沢山歌って踊ってあげてください」と番組出演を報告。そして「お腹がぽっこりと出ていると言われていたそうです」とSNSなどで指摘があったことを明かし、「そうですね、へこませるの忘れてました」とサラリと反応。「確か前回は太ももが太いと。気にしていません、良く食べて寝て元気な証拠」とスタイルと健康への考え方を率直に明かした。

フォロワーからは「素敵な歌声でした」という称賛のほか、「そのままが1番素敵」「そんなの気にしなくていいんですよ、そうです!元気な証拠なんですから」「包み隠さず素敵です」「そのままのエライザさんが好きです」「歌声に魅了されてたから、お腹とか気づかなかった」などのコメントが届いている。