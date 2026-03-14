【モデルプレス＝2026/03/14】女優の桜井玲香が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】桜井玲香、バブーシュカ姿が可愛い◆桜井玲香、バブーシュカ姿が可愛い春の始まりを感じさせるような、ナチュラルで洗練されたコーディネートを披露した桜井。バブーシュカ姿には、ネット上で「可愛すぎる」「似合ってる」の声が上がっている。