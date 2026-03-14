【モデルプレス＝2026/03/14】モデルのとうあが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】とうあ、美ウエスト際立つコーデ披露◆とうあ、美ボディ際立つランウェイインナーがのぞく薄手のシースルートップスを着こなしたとうあ。美しいデコルテや引き締まったウエストが際立つスタイリングに仕上がっており、クールなオーラを漂わせた