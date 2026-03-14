【モデルプレス＝2026/03/14】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバー「ドキッとした」印象ガラリの姿◆櫻井優衣、レイヤードスタイル披露スポーティーなセットアップにレースをレイヤードさせて登場した櫻井。普段の可愛らしい雰囲気とは違った魅力を放った。ネット上では「何でも似