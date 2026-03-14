【モデルプレス＝2026/03/14】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ふるっぱー妹グル、美スタイル際立つ野球観戦コーデでランウェイ◆CUTIE STREET、デニムを取り入れた野球観戦コーデ披露プロ野球「埼玉西武ライオンズ」では、5月8日〜10日までの3試合と、22日