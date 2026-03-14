【モデルプレス＝2026/03/14】インフルエンサーのMINAMIが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】美人インフルエンサー、レースコーデで美スタイル際立つ◆MINAMI、レースミニスカ着こなすフリルのミニスカートにレースタイツを合わせて登場したMINAMI。トップではメガネを外すポージングで観客の視線を集めた。◆「マイナビ TGC20