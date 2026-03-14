【モデルプレス＝2026/03/14】女優の安斉星来が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】安斉星来、◆安斉星来、甘辛コーデ披露黒のワントーンコーデで登場した安斉は、パーカーにレースのキャミソールをレイヤード。美しい脚をのぞかせた、甘辛ミックスなスタイリングを披露した。このランウェイを受け、ネット上では「驚異のスタイ