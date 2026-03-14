【モデルプレス＝2026/03/14】俳優・モデルの野村康太が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】野村康太「さすがの着こなし」フォーマル×カジュアルコーデ◆野村康太、フォーマル×カジュアルコーデ披露野村は、Yシャツにネクタイを合わせたフォーマルなコーディネートに、カジュアルなホワイトのアウターをオン。真逆の要素を組