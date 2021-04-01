¤Û¤ó¤ÈºÇÄã¡Ä¡£ÃËÀ¤«¤é¡È¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¡É¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤È¤ó¤Ç¤âLINE¡×4¤Ä
1Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¤¤¿¤º¤é¿´¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤Ç¤â·Ú¤¤¾éÃÌ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âºÇÄã¤Ê¥¦¥½¤Ï¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤È°¤¤¤³¤È¤Î¶èÊÌ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¤È¤ó¤Ç¤âLINE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÆÍÁ³Æ±µéÀ¸¤«¤é¡Ø¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈLINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¿¿·õ¤ËÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Øº£Æü¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¡Ø¤Þ¤µ¤«ËÜµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ¿®¤¬Íè¤Æ¥É¥ó°ú¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤¬¹ðÇò¤òOK¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Í§Ã£¤ÈÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£ºÇÄã¤¹¤®¤Æ¡¢Â®¹¶LINE¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê23ºÐ¡¿ÈÎÇä¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥¦¥½¤Î¹ðÇò¡É¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ¤ê¤È·ëÂ÷¤·¤ÆñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹ó¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿¤é¡¢ÊÑ¤ËÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡¢¡ÖÌëÃæ¤«¤é40ÅÙ¤ÎÇ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡ÖÄ«Êý¤Ë¡ØÌëÃæ¤«¤é¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Æ¡¢Ç®¤¬40ÅÙ¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÈà¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ¡ØÂç¾æÉ×!?¡¡´ÇÉÂ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡Ù¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡£
1ÆüÃæ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÈà¤«¤é¡Ø¥¦¥½¤Ç¤·¤¿¡Á¡ª¡¡¿´ÇÛ¤·¤¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¡Ä¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê29ºÐ¡¿ÄÌ¿®¡Ë
¤¤¤¯¤é¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿¼¹ï¤¹¤®¤ë¥¦¥½¤ÏNG¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤Î¿Í´ÖÀ¤Þ¤Çµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
3¡¢¡Ö²¶¡¢½¢¿¦¤¹¤ë¤ï¡×
¡ÖÅö»þ»ä¤¬ÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿¦¤ÎÈà¤«¤é¡¢¡Ø²¶¡¢½¢¿¦¤¹¤ë¤ï¡Ù¡Øº£ÅÙ¤³¤½¤Á¤ã¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦LINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÈà¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¯¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¡ØËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÈà¤ÎÊÖ¿®¤Ç¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¥¦¥½¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤â¤¦°ìµ¤¤Ë¤·¤é¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê30ºÐ¡¿´Ç¸î»Õ¡Ë
´¶Æ°¤«¤é¤Î¥¦¥½¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍîº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ì¤«´î¤Ó¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
4¡¢¡Öº£Æü¤Ê¤éÉÔÎÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â»ä¤¬´ûÆÉÌµ»ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ûº§ÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢ÆÍÁ³¡Øº£Æü¤Ê¤éÉÔÎÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡Ù¤È¤¤¤¦LINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Øº£Æü¤Ï¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤À¤«¤é¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤â¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ææ¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¹ç¤Î¤è¤¹¤®¤ë²ò¼á¤ËÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê27ºÐ¡¿°ìÈÌ»öÌ³¡Ë
¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ö¼Â¤¬Ä¢¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¡¢ÃËÀ¤«¤é¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¤È¤ó¤Ç¤âLINE¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¾éÃÌ¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ä¤«¤ì¤¿¥¦¥½¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ó¤ÊLINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Èà¤ÎËÜÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
©SIphotography/gettyimages
Ê¸¡¦ÏÂ