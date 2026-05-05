北海道・帯広警察署は2026年5月4日、帯広市の会社員の男（58）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は5月1日午後7時50分ごろ、妻（50代）に対しLINEで「いい加減にしれよぶちころすぞ」「ころす」とメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。5月4日午前4時20分ごろ、妻が帯広警察署で「夫に脅されている」と被害申告し、事件が発覚しました。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めていますが、動機に関しては