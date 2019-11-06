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9-Year-Old Kid Who Kept Getting In Trouble For Doodling In Class Gets A Job Decorating A Restaurant With His Drawingsfromr/Damnthatsinteresting
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Boy Told Off For Doodles Becomes Restaurant Artist - YouTube
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