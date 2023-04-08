らばQ
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「久しぶりにBBQグリルを開いたら…リスが大量の松ぼっくりを貯蔵してた！」
リスが貯蔵目的で木の実をあちこちに隠すことは知られていますが、松ぼっくりを隠すこともあるようです。BBQグリルをご覧ください。 The red squ…
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「助けて、猫が宿題をさせてくれないの…」（動画）
女性と猫の関係はとても良好で、大の仲良しなのですが……。猫は決して宿題をさせてくれないそうです。動画をご覧ください。 [動画を見る]My Cat…
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ウェイターを呼びとめたパパ「うちの娘が君をイケメンだと言うんだよ」→娘「!??!!」赤面してテーブルの下に隠れてしまう
海外のレストランで、娘を究極に恥ずかしがらせるパパがいました。レストランで普通に座ってられなくなったリアクションをご覧ください。 Dad em…
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「なんと壮観な光景…」ポーランドには村人みんなが1本道に住んでいる地域がある
ポーランドのスウォショバ村は人口6000人ほどの集落なのですが、村人はみんな同じ通りに住んでいるのだとか。独特の景色をご覧ください。 Su …
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タイには「らせん状」に伸びたヤシの木がある…いったいなぜ!?
常夏の国タイには、クルクルとスパイラルに成長したヤシの木があるのだとか。いったいどんな姿なのかご覧ください。 Spiral palm tree I saw in …
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首をフリフリして大好きなお姉さんにキスしてくる馬（動画）
動物の愛情表現もさまざまですが、首を横に大きく振って女性にキスする馬がいました。動画をご覧ください。 [動画を見る]Happy Horse Kisses Gir…
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世界最多のアナログレコードをコレクションするブラジル男性…驚異の800万枚
デジタルにはない音質や大きなジャケットの魅力から、人気が再燃しているアナログレコード。世界最多のコレクションを所有しているのは、ブラジルのビ…
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「医学部の同級生について今でも思うこと…」とある医師のツイートが反響を呼ぶ
海外の医師が、学生時代の同級生のことを今でも考えてしまうとツイートしたところ……。そのテーマについて大いに盛り上がっていました。 Reddit…
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「夜に遭遇したくない！」ポーランドの草が生い茂った街灯
街灯は暗い夜道を照らすためにあるのですが、ポーランドには夜に遭遇したくない街灯があるのだとか。どんな見た目をしているのか、ご覧ください。&nbs…
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巨大なヘラジカが病院に入り込んでしまった…刺激させずに出口に導く（動画）
若くても大きなヘラジカが、アラスカ州の病院に入り込んでしまいました。穏やかな性格とはいえ、これだけの巨体だと興奮したら事故に繋がりかねないの…
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アメリカ人「心臓移植手術をしたら支払方法に選択肢を用意してくれた…」意味があるのかわからない配慮
医療費の高騰が叫ばれるアメリカ。救急車の利用や盲腸の手術でさえ高いので、心臓移植ともなれば庶民の支払い能力を超えてしまいます。それに配慮した…
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「1000億円級のビジネスを考えついた…自由に使っていいよ！」意外にも支持されていたアイデア
いきなり10億ドル（約1320億円）級のビジネスを考えたと豪語されても一笑に付されるのがオチですが、意外にも支持されていたツイートがありました。少…
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ノルウェー鉄道の車掌さんはマント姿…冬季ユニフォームがしびれるほどカッコいい
車掌のユニフォームは似たり寄ったり……とは限りませんでした。ノルウェー国鉄のVyが採用している冬季の車掌ユニフォームはマント姿で、特に後ろ姿に…
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涙が止まらないイタリアの少女…子猫のサプライズプレゼントに感激（動画）
ずっと子猫が欲しいと願っていたイタリアの小さな女の子。両親から贈られた大きなプレゼントの箱を開けてみると……。動画をご覧ください。 [動…
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海で泳ぐ魚を一発で仕留めた…オーストラリア先住民の「やり投げ」技術に感嘆の声
オーストラリア先住民のアポリジニは、5000年以上前から「やり投げ」を得意としています。海で泳ぐ魚を一発で仕留める達人技が、海外掲示板で話題を集…
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偉人たちが残した「子供」にまつわる名言・格言
4月は入学式など、若者が羽ばたいて行く季節。「子供」にまつわる名言をお贈りします。 「子供」にまつわる名言・格言「子供たちに頭が良くなっ…
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アメリカの親「息子がこの1年ほど、学校の床に落ちていた鉛筆をコレクションするようになった…」→信じられない数に
アメリカ人の男の子が、1年ほど前から床に落ちている鉛筆を集めるようになったそうです。引き出しに貯まった、信じらない数のコレクションをご覧くだ…
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鏡の自分を見て驚いた猫が…変幻自在のステップを見せつける（動画）
鏡の自分に反応する猫は珍しくないですが、かなりアクロバティックな動きをする猫がいました。動画をご覧ください。 [動画を見る]Cat Gets Start…
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ビールを飲むときに「靴質」を預かるベルギーの名物パブ…場所は天井
ベルギーには客の靴の片方を「靴質」として預かる名物パブがあります。それでは預かった靴はどこに行くのかと言うと……天井なのだとか。 This p…
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横向きで寝る人用のマットレスがこちら…ネットの反応は賛否両論
寝るときの姿勢は「あおむけ派」ですか？それとも「うつ伏せ派」ですか？「横向き派」も結構多いと思うのですが、あまり寝具が最適化されていないの…