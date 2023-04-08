「1000億円級のビジネスを考えついた…自由に使っていいよ！」意外にも支持されていたアイデア

いきなり10億ドル（約1320億円）級のビジネスを考えたと豪語されても一笑に付されるのがオチですが、意外にも支持されていたツイートがありました。少…