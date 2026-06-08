タレントの有吉弘行（51）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0時40分）に出演。片山さつき財務相について語った。この日は「有吉だけに教えてあげたい東京ウラ雑学知の巨人バスツアー」と題し、有吉と有識者が都内をバスでめぐりながら名所にまつわる即興クイズを出題、回答して楽しんだ。国会議事堂や警視庁がある霞が関周辺にバスが入ると、不動産の専門家・滝島一統氏が「日本の重要な機関ってあるじゃな