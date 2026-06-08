タレントの有吉弘行（51）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0時40分）に出演。片山さつき財務相について語った。

この日は「有吉だけに教えてあげたい東京ウラ雑学 知の巨人バスツアー」と題し、有吉と有識者が都内をバスでめぐりながら名所にまつわる即興クイズを出題、回答して楽しんだ。

国会議事堂や警視庁がある霞が関周辺にバスが入ると、不動産の専門家・滝島一統氏が「日本の重要な機関ってあるじゃないですか。そういった国の機関を管理してるのって個人なんです。誰だと思いますか？」とクイズを出題した。

また滝島氏が「個人名というか役職名かな」と付け加えると、有吉は「総理大臣ですか？」と回答。すると滝島氏が「財務大臣」と答えを明かした。

番組では「国会議事堂、自衛隊基地、重要文化財など国の重要施設は各省庁が管理し、財務大臣が最高責任者として総括」とテロップで補足。滝島氏が「（閣僚人事によって）その都度変わります。財務大臣という役職の人が常に国の財産として不動産を管理している」と語ると、有吉は「じゃあ今はあのおばさんですか？」と悪気なさそうに話して笑いを誘った。

有吉は片山氏について「あのおばさんもう、バラエティー出てる頃よくけんかしてたんですよ。腹立っちゃって」と悪態。「人の話聞かないんですもん。全然話聞かないんですよ」とジョークを飛ばしていた。