市場調査会社データフォースがこのほど発表したデータによると、中国自動車ブランドの4月の欧州バッテリー電気自動車（BEV）市場でのシェアが初めて15％を突破し、過去最高を更新した。欧州の消費者の中国製新エネルギー車に対する需要が引き続き旺盛だ。ブルームバーグが22日にデータフォースのデータを引用して伝えたところでは、4月にはBYD（比亜迪）や奇瑞をはじめとする中国ブランドBEVの欧州での販売台数が前年同期の2倍以上