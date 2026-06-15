コストパフォーマンス
あるものが持つコスト（費用）とパフォーマンス（効果）を対比させた度合い。費用対効果や対費用効果ともいう。
2026年8月7日
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マツダ新型CX-5の最安「S」が12.9インチナビや360°カメラを標準装備
最安グレード「S」は330万円で12.9インチナビや360°カメラが標準装備
くるまのニュース
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トヨタ「ルーミー」が8月末に一部改良、安全支援システムを刷新
スマートアシスト刷新やACC対応グレード拡大など安全装備が強化される
くるまのニュース
2026年8月4日
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マツダが新型マツダ3を発表、2.5リッター×6速MTの走りに期待の声
新たに2.5リッター自然吸気エンジンと6速MTを組み合わせた仕様が登場し話題に
くるまのニュース
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トヨタ・プリウスXが一部改良、32.6km/Lの低燃費で279万円台から
エントリーグレードXは279万6200円で燃費32.6km/Lという低燃費性能を誇る
くるまのニュース
2026年8月2日
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服装にお金をかけても無意味？ダサい中年男性の「時代遅れ感」を指摘
日刊SPA!
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新型エルグランドがアルファードより高くても選ばれる走りの魅力
正式発売前に約6000台を受注し、人気グレードの納期は約6か月とのこと
くるまのニュース