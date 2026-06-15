コストパフォーマンス

あるものが持つコスト（費用）とパフォーマンス（効果）を対比させた度合い。費用対効果や対費用効果ともいう。

2026年8月7日

2026年8月4日

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2026年7月26日

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