中国ブランド車、欧州BEV市場でのシェアが初めて15％を突破

市場調査会社データフォースがこのほど発表したデータによると、中国自動車ブランドの4月の欧州バッテリー電気自動車（BEV）市場でのシェアが初めて15％を突破し、過去最高を更新した。欧州の消費者の中国製新エネルギー車に対する需要が引き続き旺盛だ。

ブルームバーグが22日にデータフォースのデータを引用して伝えたところでは、4月にはBYD（比亜迪）や奇瑞をはじめとする中国ブランドBEVの欧州での販売台数が前年同期の2倍以上となる3万8281台に達した。BEVだけでなく、中国自動車メーカーはプラグインハイブリッド（PHEV）の分野でも力強い動きを見せ、4月の販売台数はシェアが29％に迫った。中国自動車ブランドの欧州自動車市場全体に占めるシェアは10％に近づいている。

ブルームバーグは「わずか数年で、中国製電気自動車（EV）は欧州での月間販売台数が飛躍的な伸びを遂げた。欧州現地メーカーはコストパフォーマンスの高いEVの供給が不足し、技術革新のペースが遅いが、中国メーカーはバッテリー技術、スマート化、価格の優位性により、欧州の消費者に急速に受け入れられるようになった」と分析している。

報道によると、最近は多くの中国自動車ブランドが欧州市場に進出し、ハイレベルのサブブランドを相次いで打ち出しさまざまな消費者層をカバーするようになった。同時に、中国メーカーは欧州での工場建設や生産能力協力の展開を加速させて、欧州市場へのより深いアプローチを続けている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）